Toto75-ennakko, Årjäng: Bengurion Jet ja Hail Mary suosikit sprintterilähdössä

Årjängs Stora Sprinterlopp on lauantain suurkilpailu, se päättää 75-kierroksen. Voittajalle on Mikkelin tavoin luvassa paikka Hugo Åbergs Memorialiin. Ykköspalkinto on 500 000 kruunua.

Redénin Hail Mary on kisan suuri suosikki, vaikka lähtörata on kahdeksan. Hail Mary nappasi Finlandia-Ajossa kolmossijan. Se jälkeen se oli kolmas myös Gävlessä, mutta omistajien harmiksi paikka Elitloppetiin ei auennut. Kesäkuun alkupuolella Hail Mary kävi voittamassa Jämtlands Stora Prisin Östersundissa. Hustle Rain ja Mellby Jinx jäivät taakse.

”Hail Mary oli todella hyvä viimeksi. Ajoin sillä maanantaina hiitin. Hevonen oli jopa ehkä vähän ylilatautunut ja halusi näyttää muille menemistä. Se merkitsee sitä, että kunto on todella hyvä kuten yleensäkin Hail Maryllä on kesällä. Lähtörata on ikävä, mutta hevonen tekee varmasti hyvän juoksun, ja seura näyttää sopivalta”, Redén kertoi.

Hail Mary saa Årjängissä vastaansa Stefan Melanderin kolmikon Decision Maker, Thereisnolimit ja Click Bait sekä tämän vuoden Elitloppetissa juosseen Bengurion Jetin, jonka ennätys 08,7a on peräisin viime vuoden St Michelistä. Hail Mary oli kisan kakkonen kymmenystä paremmalla ajalla.

”Bengurion Jetillä oli kavio-ongelmia Åbyn startin jälkeen. Kaikki näytti hyvältä parin viikon jälkeen, mutta ongelma uusiutui Elitloppetissa. Sen jälkeen annoimme hevoselle aikaa parantua, ja nyt kaikki näyttää treeneissä olevan kunnossa. Ajoin testihiitin Solvallassa pari viikkoa sitten. Bengurion tuntui hyvältä ja ravasi hyvin. Uskon, että se on lähellä huippukuntoa. Lähtörata on hyvä, ja toivon, että hevonen kilpailee samalla tasolla kuin Jägersron voittojuoksussa. Ajamme ilman kenkiä ja jenkkikärryillä”, Gocciadoro sanoi.

Onkel Investin Gatling juoksee pronssidivisioonassa (75-1). Björn Goopin valmennettavalla on kaksi kakkossijaa 75-lähdöistä, ja voitto on nyt ihan mahdollinen. Redénin Mahala on ykkösradalla ja tallikaveri In Love Mearas nelospaikalla.

”Mahala seurasi viimeksi hyvin ja kiri sen minkä pystyi. Ajoimme maanantaina reippaamman hiitin, ja hevonen tuntui hyvältä. Saamme mainiolta lähtöpaikalta varmasti hyvän juoksun, ja kiriä tamma osaa”, Redén totesi.

”In Love Mearas meni tosi hyvin viimeksi. Sitä oli vähän hoidettu edellisen startin jälkeen, ja meno oli ihan toisenlaista nyt. Lähtörata ja viimekertainen suoritus nostavat toiveita paljon. Lyhyt matkaa suosii hevosta.”

Mika Haapakankaan Special Major starttaa hopeadivisioonassa (75-3), joka ajetaan volttilähtönä. Victor Rosleffin ajama ruuna lähtee takarivin sisimmältä paikalta.

Gocciadoron Dana Ek on suosikki Diamantstoetissa (75-6). Vivid Wise Asin tytär sai spårtrappalähdössä eturivin uloimman paikan ison voittosummansa vuoksi. Ville Karhulahden Heartbeat Julie on mennyt hienosti ja on yllätysvalmis.

”Dana Ek on kehittynyt tosi paljon ja tullut vahvemmaksi. Tammalla oli kurkunpäätulehdus viime startin jälkeen, mutta on sen jälkeen treenannut hyvin. Rata kahdeksan on aina haasteellinen, mutta Dana Ek on nopea ja jaksaa myös kiertää. Juoksunkululla ei ole isoa merkitystä, Gocciadoro kertoi.