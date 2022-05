Gävlen Toto75-ennakko: Wolt finaalissa – ”hyvillä odotuksilla lähdetään”

Wolt on yksi suosikeista kylmäveristen Dubbelcupenissa. Ulf Ohlsson istuu jälleen voitokkaan Moe Odinin pojan kärryillä. Lähtö on erittäin korkeatasoinen, voittaja saa 200 000 kruunua.

”Woltin kanssa oli hankaluuksia Umåkerissa kohdassa, mistä mennään esittelyvolttiin. Ensimmäisellä kierroksella se laukkasi ja toisella kierroksella jarrutti voimakkaasti. Muuten kaikki sujui hyvin, ja voitto tuli varmasti. Hevonen on kunnossa, ja hyvin odotuksin lähdetään Gävleen. Se näytti hyvältä maanantain hiitissä”, valmentaja Jan-Olov Persson kertoi.

Perssonin toinen hevonen Järvsö Elling starttaa 20 metrin takamatkalta. Se aloitti pitkältä tauolta viimeksi ja oli hyvä kakkonen. ”Tauolta paluustartti oli hyvä. Se on nopea startista ja pääsee hyviin asemiin. Se ohittaa varmasti monta hevosta lopussa, mutta vaikea sanoa, kuinka korkealle ehdimme.”

Frode Hamre on ilmoittanut Elitloppetin tavoitteekseen Beadsillä. Kahdessa ensimmäisessä kilpailussa lähtöradat ovat olleet vastaan. Gävlessä Erik Adielsson pääsee lataamaan ykkösradalta, ja tällä kertaa 5-vuotiaan jenkin on onnistuttava.

”Laukkoihin minulla ei ole selitystä. Beads tuntuu tosi hyvältä treenissä, lämmityksessä ja ennen starttia. Mutta laukka on tullut molemmissa. Töitä on tehtävä, jotta onnistuisimme. En usko, että kyse on varusteista”, Frode Hamre sanoi.

Gareth Boko, Brambling ja Tycoon Conway Hall juoksivat Finlandiassa. Bramblingiltä odotettiin paljon, mutta se ei ollut oma itsensä Suomessa. Sekä valmentaja Daniel Redén että ohjastaja Örjan Kihlström uskovat paljon Bramblingiin.

Timo Nurmoksen Seismic Wave teki hyvän kaudenaloituksen Rättvikissä ja hävisi vain Hail Marylle. Björn Goopin ajama ruuna voi hyvin hankkia Elitloppet-lipun. Milliondollarrhyme on tehnyt loistavan varmaa työtä ja tähtää neljännen kerran mukaan Elitloppetiin.

Jonna Irrin Vermossa voittanut Isabel B.R. juoksee Diamantstoetissa, jossa oppilaat toimivat kuskeina. Simon Helm ajaa. Onkel Investin The Primerose saa kärryilleen Jakob Smithin.

Katja Melkon ja Janne Sorosen hienosti menestynyt Rosa Majalis on ykkösradalla Norrlands Elitserie -lähdön karsinnassa, joka ajetaan ennen T75-kohteita. Mika Haapakankaan Special Topmodel starttaa Maharajahs Stoserie-lähdössä.

