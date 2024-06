Toto86-ennakko Vaggeryd, jackpot: Maratonmatka ja Gamin Jaba

Avauskohde ajetaan 3654 metrin matkalla. Daniel Redénin ranskalainen Gamin Jaba starttaa pisimmältä takamatkalta, sen kilpailumatka on 3714 metriä. Gamin Jaba kilpaili viimeksi Harper Hanovers loppissa ja sijoittui neljänneksi. Silloin ensimmäinen lähtöyritys keskeytettiin, kun Bolt Kronos pääsi karkuun kolarin seurauksena. ME:n juossut Izoard Vedaquais voitti uudelleen ajetun lähdön. Under Armour, Edibear ja Estrella Diamante ovat tiukkoja haastajia keskiviikkona.

”Gamin Jaba tuntui uskomattoman hyvältä Harpersissa viimeksi, mutta lähtö keskeytettiin. Olimme hyvässä paikassa 600 jäljellä, ja uskon, että olisimme olleet lähellä voittoa. Kun lähtö ajettiin uudelleen, meidän piti laittaa kengät jalkaan. Sillä balanssilla ravi ei sujunut yhtä hyvin. Vaikka kaikki meni pieleen, niin hevonen teki hyvän juoksun, eikä ollut kaukana kakkossijasta. Gamin Jaba on treenannut ihan hyvin sen jälkeen. Pitkä matka ei ole ongelma, hevonen tykkää mennä selissä. Mutta kunto on nyt niin hyvä, että se pystyy tekemään myös itse juoksua”, Redén sanoi.

STL-divisioonia on jälleen useita 86-kohteina. AMG Stablen kasvattama Ringo Adore on yksi suosikeista pronssidivisioonassa, joka on 86-kolmonen. Ville Karhulahden Heartbeat Julie ja Hanna Lähdekorven Dareios di Poggio ovat vastassa, samoin Redénin In Love Mearas, joka sai radan 12.

”Ringo Adore on ollut jokaisessa starteissa meiltä hyvä paitsi viimeksi. Silloin tuli rankkasade 20 minuuttia ennen lähtöä, ja radasta tuli kivenkova. Toivon ja uskon, että se huono suoritus oli ainutkertainen ja johtui juuri radasta. Ringo Adore tuntuu treeneissä terveeltä ja hyvältä. Nyt näyttää sään puolesta hyvältä, ja rata on varmasti kunnossa. Normaalisti hevosen pitäisi riittää korkealle”, valmentaja Ulf Stenströmer sanoi Kanal75:n haastattelussa.

”In Love Mearas oli vaisu viimeksi. Se kävi eläinlääkärillä, ja hoidimme vähän toista etupolvea. hevonen on treenannut ihan hyvin. Lähtöpaikka on tosi ikävä. Otamme tästä sen minkä saamme”, Redén totesi.

Stenströmerillä on kierroksella toinenkin ykkössuosikki. Kipketer Mearas starttaa Klass I:ssä, joka on 86-seiska.

”Kipketer Mearas oli tosi hyvä Solvallassa kolme starttia sitten. Hevonen viihtyy parhaiten, kun se saa juosta lähellä kärkeä. Nyt on taas huono lähtörata, ja se vei vähän mieliä alaspäin. Mutta hevonen on riittävän hyvä voittamaan tällaisen lähdön”, Stenströmer kertoi,

Veikko Haapakankaan Sabasi sai kasiradan Diamantstoetiin, mutta pystyy voittoon sieltäkin. Love Youn tytär on kilpaillut tällä kaudella kuusi kertaa ja voittanut neljä lähtöä.

Pekka Korven kasvattama Arctic Dominant starttaa juoksuradalta 4-vuotislähdössä, joka päättää 86-kierroksen. Johan Untersteiner ajaa ja valmentaa.