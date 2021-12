Ikinuori On Track Piraten hakee jo viidettä Super Lightin lähdön voittoa

Super Lightin lähtö on ajettu Rommessa jo 9 kertaa. Hans R Strömbergin On Track Piraten voittanut niistä 4. Viides ykkönen on tähtäimessä lauantain 75-kierroksella.

On Track Piraten on jo 13-vuotias, mutta jaksaa vielä. Se on kilpaillut tänä vuonna 23 kertaa, voittosarake näyttää yhä nollaa. Valmentajan mukaan kausi jatkuu vielä tapaninpäivän STL-finaaleissa Solvallassa.

Erik Adielsson ajoi On Track Piratenilla jo viimeksi Bergsåkerissa. Terävä kiri toi kolmossijan Selmer I.H:n voittamassa lähdössä. Piratenin kuntokäyrä osoittaa ylöspäin. Lähtörata on mainio. Kakkospaikalta ruuna saa hyvän selkäjuoksun, jolloin voitto on mahdollinen.

Fredrik B Larssonin Milliondollarrhyme on lähdön selkeä suosikki. Marraskuun puolivälissä se kiri kakkoseksi Pariisissa. Sen jälkeen Solvallassa tuli myös toinen sija johtopaikalta. Silloin Brother Bill voitti.

Melkko & Sorosen Mr Golden Quick tuo lähtöön suomalaisväriä. Se voitti ensimmäisen startin palattuaan Ruotsiin, mutta joutui viimeksi jäämään pois kuljetusesteen vuoksi. Jorma Kontio istuu Mr Golden Quickin kärryillä.

Kylmäveriset kisaavat 220 000 kruunun ykkösestä STL-finaalissa. Björn Karlssonin Tangen Haap tulee parin kuukauden tauolta ja starttaa 40 metrin takamatkalta. 20 metriä edempää lähtevä 5-vuotias Tekno Jerven on hurjaa kapasiteetiltaan, mutta laukkaherkkä.

Mikko Ahon Ready Trophy starttaa Klass I:ssä, joka ajetaan volttilähtönä. Jorma Kontio ajaa Esa Haapojan kasvattamaa Ready Cashin poikaa.

Peli Rommen T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina 17.12. kello 17.20. Täysosumien kesken on jaossa noin 2,2 miljoonaa euroa.

Toto-kupongille tästä linkistä