Toto86-ennakko Solvalla ja Åby, jackpot: Ringo Adore jahtaa finaalivoittoa ykkösradalta

AMG Stablen kasvattama Ringo Adore lähtee ison palkinnon metsästykseen Solvallaserien650-finaalissa (86-6) ykkösradalta. Ulf Ohlsson ajaa Ulf Stenströmerin valmennettavaa. Petri Salmelan hyväkuntoinen Quantity Of Time on kova haastaja, samoin Jörgen Westholmin Natural Mine, joka lähtee matkaan Ringo Adoren viereltä kakkosradalta.

”Ringo Adore on tehnyt hyvät juoksut joka kerta, ja kunto vain nousee. Kaikki on ollut ok viime startin jälkeen, ja olen oikein tyytyväinen sisäradan lähtöpaikkaan. Ilman etukenkiä ajetaan kuten viimeksi. Ringo Adore on yksi niistä, joka voi voittaa lähdön”, Ulf Stenströmer sanoi ATG:llä.

Jorma Kontio ajaa Alessandro Gocciadoron Esperia Fontia Solvallaserien350-finaalissa, joka on 86-pelin päätöskohde. Face Time Bourbonin 4-vuotias tytär oli Pariisissa kolmas helmikuussa, ja sijoittui sen jälkeen kakkoseksi Solvallaserien-karsinnassa huhtikuussa. Takarivistä lähtevä Dama di Prussia on Gocciadoron toinen hevonen lähdössä. Sen emä Prussia voitti Seinäjoki-ajon vuonna 2014 ja sijoittui Finlandia-Ajossa kolmanneksi.

”Esperia Font on kehittynyt paljon viime vuodesta. Se on rauhallisempi ja myös tietoisempi siitä, mitä kilpailuissa pitää tehdä. Toki meillä on hankala lähtörata seitsemän. Mutta hevonen selvittää kaikentyyppiset juoksut, ja uskon, että se pystyy osallistumaan voittotaisteluun. Dama di Prussialla ei ole lähtöratatuuria. Olin tyytyväinen sen tauolta paluustarttiin viimeksi. Täydellä matkalla tamman tarvitsee mennä selissä”, Alessandro Gocciadoro sanoi Sulkysportin avoimilla vihjesivuilla.

Mika Haapakankaalla on kaksi hevosta Åbyn kohteissa. Special Chance kilpailee Rebuff’s Stoseriessä (86-1). Special Topsecret juoksee spårtrappa-lähdössä (86-7) ja pääsee matkaan kakkosradalta. Veikko Haapakankaan Jetborne ja Sahara Peyote ovat vastassa, samoin Hanna Lähdekorven So Far Away Ås.

Oy LeVallo Ab:n kasvattama Beau Levallo starttaa Åbyssä 86-pelin vitoskohteessa. Vastus on kova. Rick Ebbingen Mercury Boko on ykkösradalla. Magnus Jakobssonin Always A Pleasure hakee kolmatta peräkkäistä voittoa kymppiradalta.

”Always A Pleasure oli oikein hyvä kauden aloitusstartissa. Hevonen sai keulassa määrätä tahdin ja voitti voimia jäljellä. Sitä ei valmistelu tiukasti siihen kilpailuun, ja normaalisti sen pitäisi mennä eteenpäin”, Magnus Jakobsson kertoi Kanal75:lla.

Hannu ja Mikko Laakkosen Vivillion (Propulsion) hakee uran avausvoittoa Solvallan avauslähdössä, joka on 3-vuotiaiden tammojen ST:n Nuorten sarja.