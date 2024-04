Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Jatkuuko Gocciadoron menestys 86-pelin päätöskohteessa?

Destiny Effe on juossut kaksi viimeistä starttia Vincennesissä ja ottanut sijat 3 ja 2 hyvillä loppukireillä. Pieni kysymysmerkki on volttilähtö, Bold Eaglen tyttärellä on Solvallassa nelosrata. Björn Goopin Joint Chief voitti viimeksi 75-lähdön ja on kova vastustaja.

”Destiny Effe teki todella hyviä suorituksia Ranskassa ja on hevonen, joka pystyy kilpailemaan kaikilla matkoilla. Tamma treenaa edelleen vahvasti, ja se toimi hyvin Ranskan lähdöissä, joissa käännytään kilpailusuuntaan. Minun itseni täytyy myös harjoitella, jotta voin ajaa enemmän volttilähtöjä ja otaksua niiden haasteita. Ajamme todennäköisesti avoimilla päävarusteilla ja ilman kenkiä. Kärryt ovat tavalliset, kun kyseessä on volttilähtö”, Gocciadoro sanoi Sulkysportin avoimilla kommenttisivuilla.

Hanna Lähdekorvella on kaksi hevosta Åbyn kohteissa. That’s So Clever juoksee 2640m ryhmässä (86-5). Seura on sopiva, ja That’s So Clever on yksi voitontavoittelijoista. Steady Victory sai seiskaradan 2140m ryhmään (86-7). Se on voittanut kaksi viimeistä starttiaan, eikä menestys yllättäisi. Mika Haapakankaan Special Chance haastaa. Suosikit Great Time Trot ja Longgone River saivat sisimmät lähtöradat.

Jonna Irrin valmentama Over My Shoulder juoksee ennen 86-kohteita 2640m matkalla ajettavassa tammalähdössä. Team Melkko&Sorosen See My Muscles hakee paluuta voittokantaan yhden kakkossijan jälkeen 2140m ryhmässä, joka on illan kolmoslähtö.

Suomalaismielenkiintoa on paljon 3-vuotislähdössä. Lilium Oy:n omistama ja Petri Salmelan valmentama Lilium Sisu (Face Time Bourbon) teki hienon 2-vuotiskauden ja aloitti tämän vuoden voitolla. Riikka Avotien kasvattama Venome (Varenne) on jatkanut tällä kaudella hienoa menoa. Phantom Express (Readly Express) ja Gocciadoron Falcon Dany Bar (Vitruvio) ovat tiukkoja vastustajia.