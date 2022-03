Keskiviikon 86-kierroksella huippuhevosia – ”Hauska katsoa, kuinka hyvä hevonen tämä on”

Reijo Liljendahlin Admiral As on ollut kohuhevonen aina. Se maksoi 1-vuotiaana Italian huutokaupassa 360 000 euroa. Viime vuonna Ready Cashin poika nousi kultadivisioonan. 6-vuotiskausi alkaa keskiviikkona, ja tähtäin on Elitloppetissa.

”Admiral As on saanut kaksi ratahiittiä Solvallassa. Se ei ole vielä huippukunnossa, sen aika on myöhemmin. Saattaa olla, että yritämme lähteä alussa reippaammin kuin aikaisemmissa kilpailuissa”, Liljendahl kertoi.

Svante Båthin Very Kronos aloittaa myös kautensa. Viime vuosi päättyi Ruotsin mestaruuteen lokakuussa. Iikka Nurmosen Super Schissel on myös erittäin mielenkiintoinen aloittaja. Melkko&Sorosen Mr Golden Quick on varmassa vedossa, mutta rata 8 on haastava.

”Super Schissel on tosi paljon paremman tuntuinen kuin viime vuonna. Siltä operoitiin etupolvet, ja siitä on ollut tosi iso apu. Minulla on isot odotukset tästä vuodesta. Ratahiittiä en ole ajanut, ja lähtö on kova. En tiedä vielä, miten tämä startti menee, mutta koko kaudesta odotan tosi paljon. Hauska katsoa, kuinka hyvä hevonen tämä on. Mietin ajaa tällä myös Norjassa lauantaina, mutta siellä on maili. Jälkikäteen on helppo olla viisas, että Norjaan olisi pitänyt mennä, koska Solvallaan tuli näin kova lähtö”, Nurmonen sanoi.

Iikka Nurmosen Flexible Journey jahtaa toista peräkkäistä voittoa ykkösradalta kakkoskohteessa, joka on 2640 metrin volttilähtö.

”Flexible Journey oli viimeksi jo paljon parempi, kun oli lähtö kropassa. Se lähtee voltista hyvin, ja pyrin avaamaan reippaasti. Ainoa pieni miinus on se, että nyt joudumme ajamaan tavallisilla kärryillä, kun Ruotsissa ei saa ajaa jenkeillä volttilähdöissä. Hyvältä paikalta uskon jälleen hyvään sijoitukseen”, Nurmonen totesi.

Hanna Lähdekorven Keegan Trot on takamatkalla 86-ykkösessä, joka ajetaan Jägersrossa. Timo Nurmoksen valmentama Southwind Boko palaa tauolta 4-vuotiaiden tammojen lähdössä, joka on 86-nelonen. Roni Paldanin Greta Sisu starttaa takamatkalta tammalähdössä, joka juostaan kuutoskohteena.

Pekka Korven tallin Carla Combo kisaa 3-vuotislähdössä. Melkko&Sorosen Patrick Tie juoksee myös ennen 86-klerrosta.

