Toto86-ennakko Tingsryd: Click Bait jahtaa vuoden avausvoittoa, Gocciadorolla monta voittosaumaa

MileMästaren 2024 on kultadivisioona, joka ajetaan 86-pelin seitsemäntenä kohteena. Stefan Melanderin Click Bait on kilpaillut kovissa lähdöissä. Nyt on seura sopiva, ja Per Lennartssonin ajama ori saattaa napata vuoden ensimmäisen ykkösen. Flemming Jensenin Emoji pääsee matkaan ykkösradalta ja on kova vastustaja. Alessandro Gocciadoron tallista tulee Colibri Jet, joka Sweden Cupin karsinnassa jäi neljänneksi ajalla 09,9a/1640.

”Click Bait on hurjan hyvä sprintteri, ja 1609 metriä on sen matka. Mutta mailin radalla hevonen ei ole koskaan kilpaillut. On jännittävää nähdä, miten hevonen ottaa sen. Kuski Per Lennartsson on sanonut, että Click Bait on ihan uskomaton ajettava, kun auto irtoaa, niin tarvitsee vain kaasuttaa ja ajaa eteenpäin”, Stefan Melander sanoi Kanal75:n haastattelussa.

”Colibri Jet joutui ravaamaan Sweden Cupin karsinnassa kolmatta rataa viimeiset 700 metriä, enkä ollut pettynyt hevosen suoritukseen. On mielenkiintoista nähdä, miten se menee mailin radalla. Se pystyy pitämään reipasta vauhtia yllä ja voi juosta oikein kovan ajan”, Gocciadoro totesi.

Toto86-kierros käynnistynee Gocciadoron tahdissa. Celiaz on voittanut jo Åbyssä ja Solvallassa ja hakee kolmatta ykköstä radalta 11. Santtu Raitala päästeli Solvallan voiton. Mika Haapakankaan Special Topsecret on Celiazin tavoin takarivissä.

”Celiaz rakastaa kilpailla Ruotsissa. Se on ollut tosi hyvä kevään kahdessa startissa. Olin tosi vakuuttunut sen viime voitosta, kun se kukisti minun ajamani Dany Caparin, joka teki johtopaikalta huippusuorituksen. Celiaz on mennyt hienosti tällaisella starttivälillä mitä nytkin on. Olen optimistinen”, Gocciadoro kertoi.

Kierros saattaa myös päättyä Gocciadoron voittoon. Dany Capar on kakkospaikalla hopeadivisioonassa, ja voitot saattavat jatkua yhden kakkossijan jälkeen.

”Dany Capar teki huippusuorituksen viimeksi Solvallassa pronssifinaalissa. En ollut pettynyt, vaikka se hävisi, tallikaveri Celiaz teki vaan todellisen huippujuoksun. Uskon, että Dany Capar voi mennä alla 10-tuloksen mailin radalla. Toivottavasti johdamme lähtöä koko ajan”, Gocciadoro sanoi.

Onkel Investin Cameron Hills palasi voitokkaasti tauolta viimeksi. Se sai mainion kakkosradan 86-kakkosessa. Björn Goop ajaa. Pekka Korven kasvattama Arctic Dominant on yksi haastajista.

Goopin valmentama ja Häggmanin perheen kasvattama ja omistama J.H.Million juoksee Klass II:ssa, joka on 86-kolmonen. J.H.Million voitti viimeksi Axevallassa ja kuuluu suosikki Queen Of The Nightin haastajiin.

Veikko Haapakankaan valmentama Emerald Island on tehnyt komean alkukauden ja lähtee suosikkina 86-vitoseen, joka on Klass I. Magnus A Djuse yrittää löytää voittoisat ajolinjat radalta 12.