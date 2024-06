Toto75-ennakko Boden, jackpot: Francesco Zet tähdittää, Relevant Stride palaa voittajaksi, avauskohde kello 21.30

Daniel Redénin Francesco Zetin voittoputki katkesi Elitloppetissa. Se sijoittui karsinnassa kolmanneksi ja finaalissa neljänneksi. Bodenin miljoonan kruunun ykköstä Father Patrickin poika lähtee tavoittelemaan seiskaradalta. Team Melkko&Sorosen Staro Mack Crowe starttaa sen ulkopuolelta. Lähtö on kovatasoinen, Wäjerstenin Great Skills on kolmosradalla ja Gocciadoron Always Ek ysiradalla. Mika Forss ajaa Redénin jenkkioria S.I.P.

”Suunnitelma oli ilmoittaa Don Fanuccci Zet Bodeniin. Mutta ajoin Francescolla viime viikon torstaina, ja se tuntui uskomattoman hyvältä. Oli pitkä aika siitä, kun se oli tuntunut yhtä hienolta. Siksi ajattelin, että tulee työtapaturma, jos en ilmoita sitä Bodeniin. Selvää on, että harmittaa, kun hevonen tuntuu vasta nyt loistavalta. Olisi tietysti ollut hienoa, jos se olisi ollut tällainen ennen Elitloppetia. Varmaan kaksi kovaa lähtöä auttoi tähän. Ajamme todennäköisesti ilman takakenkiä kuten Elitloppetin finaalissa”, Redén sanoi.

”Staro Mack Crovella ei ole ollut tuuria viime starteissa, mutta hevonen on tuntunut paremmalta ja paremmalta. Gävlessä ori oli huonompi, kun ajettiin ilman kenkiä. Lähtörata on ikävä, mutta jos matkalla pidetään vauhtia, niin Staro Mack Crowe ohittaa monta lopussa”, Katja Melkko kertoi tallin kotisivuilla.

Suomalaisten omistamia tai kasvattamia hevosia kilpailee Bodenissa kolmisenkymmentä, joista puolet jo ennen 75-kierrosta.

Toto75-kakkoslähtö on Diamantstoet. Jorma Kontion ajama ja Melkko&Sorosen valmentama Relevant Stride starttaa 20 metrin takamatkalta. Kari Alapekkalan M.T.Special Girl, Janita Luttusen Sweet And Wild ja Ari Aatsingin Like di Serafino ovat vastassa.

”Relevant Stride teki viimeksi loistavan suorituksen johtopaikalta ja oli toinen maalissa. Tamma sai kovaa prässiä rinnalta ravanneelta hevoselta, joka alkoi pullata. Ilman prässiä olisimme olleet lähellä voittoa. Volttilähdön ei pitäisi tuottaa ongelmia. Hieman tiheämpi starttiväli on etu”, Katja Melkko sanoi.

Antti Ojanperän Goodwin Zet nähdään Klass II:ssa, joka on 75-kolmonen. Petri Salmelan voitokas Summit By Proxy on tiukka haastaja. Tiina Rintalan Tangen Svenn juoksee kylmäverilähdössä (75-4). Petri Klemolan voittokone Xeven Leader hakee kolmatta peräkkäistä ykköstä Klass I:ssä (75-6). Salmelan Jamie Sisu on yksi kovista vastustajista.

Vermossa voittanut Redénin tallin Imperator on pronssidivisioonassa (75-5). Tero Lehterän Imperator hankki Vermosta paikan Elitloppet-viikonlopun finaaliin, mutta Redén ajoi Bollnäsissa. Siellä Imperator nousi takarivin lähtöpaikalta kolmanneksi ja juoksi ennätyksenä 11,3a

”Imperator teki viimeksi hyvän juoksun, lähdössä tultiin loppu erittäin kovaa. Örjan (Kihlström) ei ajanut täyttä loppuun, kun hän näki, että vain kolmossija on saavutettavissa. Voimia jäi, ja niitä tarvitaan nyt. Vaikka taas on 1600 metriä, niin muutkin matkat käyvät. Nyt vain on sattunut olemaan aina lyhyitä matkoja. Tämä on ensimmäinen kerta meillä, kun hevosella on hyvä lähtörata. Uskon, että se pystyy avaamaan hyvin”, Redén totesi.

Bodenin ensimmäinen lähtö starttaa kello 19.10 Suomen aikaa. Toto75-peli käynnistyy lähdöstä seitsemän klo 21.30. Norrbottens Stora Pris juostaan klo 23.46. Illan viimeinen lähtö, kylmäveristen tasoitusajo ajetaan jo sunnuntain puolella klo 00.05.