Toto75-ennakko Färjestad: Arctic Emerald, Like Magic Sisu, Screen Time Limit ja Lilium Sisu E3-finaaleissa

Pekka Korven Arctic Emerald (Express Duo) raivasi tiensä oriiden/ruunien E3-finaaliin kovan kirin päätteeksi. Korpi valitsi finaalin (75-3) lähtöradaksi kuutosen. Sisäpuolelta starttaavat karsintavoittajat, joukossa Petri Salmelan Like Magic Sisu (Googoo Gaagaa). Per Nordströmin valmentama ja Erik Adielssonin ajama Magic In (Face Time Bourbon) voitti karsintansa (Arctic Emerald oli kakkonen) vakuuttavasti ja lähtee finaaliin suosikkina.

”Arctic Emerald teki oikein hyvän juoksun karsinnassa. Sillä oli takarivi, ja lähtö piti ottaa varmanpäälle, kun oltiin toisten takana. Halusin finaaliin ehdottomasti eturivin, ja olisin ottanut vaikka kasiradan. Lähtö on lauantaina kova, mutta ei Emerald ihan ulkona ole, jos juoksu vain onnistuu. Jatkamme samoilla varusteilla ja reissuun lähdettiin torstaina, kun Arctic Estelle kilpailee jo perjantaina”, Korpi kertoi.

”Magic In oli karsinnassa juuri niin hyvä kuin se oli tuntunut treeneissä. Uskon, että kunto on mennyt vielä hieman eteenpäin, kun on startti kropassa. Toivon, että hevonen tekee elämänsä juoksun lauantaina. Erik ajoi karsintavoiton ja saa totta kai jatkaa kärryillä myös finaalissa. Hän ajoi hienosti ja ilman hänen taidokasta ajoaan emme ehkä olisi päässeet finaaliin”, Nordström sanoi Kanal75:n haastattelussa. Per Nordström jahtaa neljättä E3-voittoa.

Tammojen E3-finaalissa on myös suomalaisväriä. Hannu ja Mikko Laakkosen Screen Time Limit voitti karsintansa. Reijo Liljendahlin valmentama Face Time Bourbonin tytär jahtaa miljoonan kruunun ykköstä kolmosradalta. Salmelan Lilium Sisu (Face Time Bourbon) oli karsinnan kakkonen ja lähtee radalta 10.

Tero Lehterän Imperator on ottanut kevään aikana kolme voittoa Daniel Redénin valmennuksesta. Maharajahin poika lähtee yhtenä suosikeista pronssifinaaliin, joka ajetaan 75-pelin avauskohteena. Tallikaveri PolePosition on myös hienossa kunnossa, tämän vuoden viidestä startista on tullut neljä voittoa. Alessandro Gocciadoron Dea Sprint Bar on vastustajista kovin. Se saa tammana voittosumman puolesta edun pronssidivisioonaan. Dea Sprint Bar pääsi viimeksi voitonmakuun Mantorpissa kovalla ajalla 11,3a/2140.

”Imperator oli hieno viimeksi. esitys oli tosi kova. Hevonen tulee jokaisessa startissa paremmaksi ja paremmaksi. 2140 metriä ei pitäisi olla ongelma, vaikka olemme ajaneen paljon maileja. Saimme hyvän lähtöpaikan, ja on jännittävää nähdä, miten pärjäämme tällaisessa seurassa”, Redén sanoi.

”PolePositon on Imperatorin tavoin oikein hyvä, ja sitä se oli myös viimeksi. Ajoin hevosella maanantaina, se tuntui hyvältä, ja kaikki on kunnossa. Hevonen tekee harvoin huonon juoksun ja on varottava, vaikka sai huonon lähtöpaikan”, Redén jatkoi.

”Dea Sprint Bar on treenannut ihan normaalisti Mantorpin voiton jälkeen. Tamma oli tosi hyvä siellä. Toivon, että pystyn hyödyntämään hevosen hyvää lähtönopeutta ja ottamaan taas johtopaikan. Yritämme pitää keulapaikan loppuun saakka”, Gocciadoro kertoi avoimille vihjesivuilla.

Mika Haapakankaan tallista tulee kaksi hevosta STL-finaaleihin. Special Topsecret juoksee Diamantstoetissa (75-4) ja Special Major hopeafinaalissa (75-7).

Hägmanin perheen kasvattama ja omistama J.H.Million voitti Klass II-karsinnan Tingsrydissä. Se lähtee finaalissa kolmosradalta Stefan Perssonin ajamana.

Lauantai aloitetaan montelähdöllä. Stall Nikkasen Månskenstösen voitti Bro Parkin ruohoradalla Jonathan Carren ohjastamana. Ratsukko hakee ykköstä Färjestadista radalta 12.

Färjestadin raviviikonloppu alkaa jo perjantaina. Illan ohjelmassa on E3:n lohdutuslähdöt. Korven Arctic Estelle on tammojen lähdössä vastassaan Alina Garde ja Gosa Gosing. Andragathos ja Currency Artist kisaavat urospuolisten lähdössä.

”Arctic Estelle oli karsinnassa hyvä laukan jälkeen. Se ei yleensä laukkaa lainkaan, mutta laukka vaan tuli. Jos olisimme päässeet finaaliin, luulen, että sillä olisi ollut paremmat mahdollisuudet pärjätä kuin Arctic Emeraldilla oriiden lähdössä. Jos se ravaa perjantaina, niin kyllä odotuksia on”, Korpi totesi.