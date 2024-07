Toto86-ennakko Lindesberg: Melkon Relevant Stride ja Redénin Francesco Zet suosikkeina

Diamantstoet aloittaa Toto86-kierroksen. Team Melkko&Sorosen hieno 4-vuotias Suomessa syntynyt Relevant Stride starttaa takamatkalta ja hakee kauden seitsemättä voittoa suosikkina. Mattias Djusen Queen Of The Night on paaluhevosista vaarallisin.

”Relevant Stride voitti viime kilpailun Bodenissa helpolla tyylillä ja voimia jäi jäljellä. Nyt on paljon kierrettävää, mutta toivottavasti saamme hyviä selkiä päätöskierroksella. Silloin meillä on hyvät mahdollisuudet ottaa kärkipään sijoitus. Ajamme tämän lähdön pumpulit korvissa ja avoimilla päävarusteilla. Tamman tähtäimessä ovat syksyn ikäluokkalähdöt Suomessa”, Katja Melkko kertoi tallin sivuilla.

Francesco Zet on päälähdön Bergslagsloppetin (86-3) suuri tähti. Elitloppetin nelossijan jälkeen Daniel Redénin Father Patrickin poika palasi voittokantaan Norrbottens Stora Pris-lähdössä Bodenissa. Finlandia-Ajon nelonen Mellby Jinx ja Bodenin kakkonen Castor The Star ovat kovimmat haastajat.

”Francesco Zet saa tässä ajallisesti sopivan lähdön, starttiväli ei veny liian pitkäksi. Lindesbergiin on aina mukava mennä ja näyttää hevosta siellä olevalla yleisölle. Saimme hyvän lähtöradan, ja kaikki on kunnossa. Ajamme kengät jalassa, kuten useimmiten teemme. Treeneissä Francesco on tuntunut hyvältä, ja kaikki on kuten pitää”, Daniel Redén sanoi.

”Castor The Star oli todella hyvä viimeksi Bodenissa. Nyt valitettavasti saimme tosi huonon kasipaikan. Tuuria tarvitaan paljon, jotta voittaisimme. Hevonen on kanuunakunnossa. Ajamme nyt kengät jalassa”, Jörgen Westholm sanoi Kanal75:lla.

Redénin Chestnut kilpailee stayerlähdössä (86-4). Se on yhdessä Winterburnin kanssa suosikkeja takamatkalta.

”Chestnut ei ollut viimeksi parhaimmillaan. Se hikosi paljon ja oli vaisumpi kuin tavallisesti. Vaikea sanoa, vaikuttiko pitkä matka Östersundiin negatiivisesti. Chestnut on saanut sen jälkeen treenata lisää ja tuntuu hyvältä. Kokeilimme harjoituksessa ensimmäistä kertaa vedettäviä korvapalloja, ja ne toimivat hyvin. Laitamme varmaan ne myös starttiin. Chestnut voitti tämän saman lähdön viime vuonna, joten ainakin rata sopii sille”, Redén totesi.

Alessandro Gocciadorolla on jälleen useita suosikkeja. Exploy juoksee kokelaslähdössä (86-2) Dante Kolgjinin ajamana. Siihen uskotaan paljon.

Onkel Investin omistamia hevosia nähdään kahdessa lähdössä. Gatling starttaa ykkösradalta pronssidivisioonassa (86-5). Timo Nurmoksen voitokas Global Caps on vastassa ja kuuluu Gatlingin kanssa aikaisin pelattaviin hevosiin. Onkelin Cameron Hills on myös ykkösradalla Klass II:ssa ja yksi suosikeista 86-pelin päätöskohteessa.

Delicious U.S. 2015, Västerbo Highflyer 2016, Canari Match 2017, Missile Hill 2020 ja Double Express 2021 ovat Stall Zetin omistamat hevoset, jotka ovat voittaneet Bergslagsloppetin. Elina Laakkosen Mr Eero oli ykkönen 2005.