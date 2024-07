Toto75-ennakko Halmstad: Joviality vastaan Hustle Rain, jatkaako Adielsson voittotahdissa

Prix d’Amériquessa tammikuussa kolmanneksi sijoittunut Joviality on Guldsprintern-kisan suurin tähti. Chapter Sevenin tytär menestyi jo 2- ja 3-vuotiaana erinomaisesti USA:ssa. Se palasi Ruotsiin ja voitti viime vuonna Derbyn. 5-vuotiaan Jovialityn voittosumma on komea 26 miljoonaa kruunua.

Erik Adielssonin ajama Crown voitti Sprintermästaren-kisan torstaina. Adielssonin ohjastama Joviality sai mainion kolmosradan lauantain kilpailuun, ja kärkipaikka on varmasti kuskilla tähtäimessä. Hustle Rain voitti vuosi sitten SprinterMästarenin ja on tiukka vastustaja. Mattias Djusen valmentama Raja Mirchin poika on myös kova avaaja, ja keulaan yritetään.

”Lähtöradasta ei ainakaan voi valittaa. On mukavaa nähdä Joviality jälleen sprintterimatkalla. Erik saa tehdä taktiset ratkaisut, mutta Joviality on nopea startista. Samoin tietysti Hustle Rain. Joviality on ehkä parhaimmillaan keulasta, kun on lyhyt matka”, valmentaja Sabine Kagebrant sanoi Kanal 75:lla.

Stall Courant omistaa Jovialityn. Courantilla on kierroksella toinenkin hevonen, jonka uskotaan voittavan. Marcus Schönin valmentama Janks Morton starttaa Klass I:ssä, joka on 75-vitonen. Erik Adielsson ajaa. 5-vuotias Janks Morton on kilpaillut 7 kertaa ja voittanut 6 lähtöä.

”Viime startin jälkeen otimme suunnitellun treenijakson kahdestakin syystä. Janks Morton oli saanut lyhyessä ajassa paljon voittosummaa ja toiseksi emme halunneet enää ajaa talviradoilla. Keväällä olimme jo valmiita tulemaan starttiin, mutta tallissa oli sillä hetkellä jotain pöpöjä, ja jouduimme hieman pakittamaan. Viime ajat hevonen on taas treenannut säännöllisesti, ja ajoimme myös hiitin Solvallassa. Se meni 15-kyytiä 2000 metriä, ja vauhtia tuntui olevan siipien alla. Hevonen on valmis heti tekemään hyvän juoksun”, Schön sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Suomalaisväriä nähdään Diamantstoetissa, joka on 75-pelin kuutoskohde. Ulla Knuutin Over My Shoulder on nelosradalla kuskinaan Mats E Djuse. Jonna Irri valmentaa. Flemming Jensenin valmentama Golden Rain ja Jörgen S Erikssonin Caradja ovat tasaisessa lähdössä suosikkeja