Illan ohjelmassa on 10 totolähtöä, joista ensimmäinen starttaa klo 19.20. Toto64-peli alkaa lähdöstä 4, jonka starttiaika on klo 20.30 Suomen aikaa. 6 oikein -tuloksille on jaossa 96 014 lisärahaa.

Färjestadin kaikkien totolähtöjen käsiohjelmasivut ovat ladattavissa tästä linkistä.