Momarkenissa 75-kierros, Nurmonen ja Paldan hyvin odotuksin Norjaan

”Momarken on yllättävän lähellä. Tästä meiltä ei ole kuin 360 kilsaa. Tietysti hyvät sarjat ja ykköspalkinnot houkuttelivat lähtemään. Yksi syy oli myös se, että En Candy Till pääsi Klass II:een, Ruotsissa ne ovat aina rajattuja Ruotsissa syntyneille, mutta tuonne pääsi myös suomalainen”, Nurmonen selvitti.

Stayerlähtö aloittaa kierroksen. Nurmosen Amazing Warrior lähtee 40 metrin takamatkalta yhtenä suosikeista. Petri Puron Maestro Crowe on tiukka haastaja. Thomas Uhrberg nähdään Maestro Crowen kärryille Peter Ingvesin sijaisena.

”Matka 3100 passaa Amazing Warriorille. Kerran aikaisemmin on ajettu, mutta silloin juoksu meni pieleen. Axevallan poisjäänti johtui sairaudesta, mutta hevonen on kuntoutunut, ja treeneissä kaikki on hyvin. Olen miettinyt jossain kohtaa ajaa ilman kenkiä, mutta ainakin tämän kolmen kilometrin matkan ajamme kengät jalassa. Norjassa saa ajaa volttilähtöjä myös jenkkikärryillä, olen vielä kahden vaiheilla, ajanko jenkeillä. Voltin nelosrata taipuu siellä vähän sujuvammin kuin muualla”, Nurmonen totesi.

En Candy Till sai yönmustan lähtöpaikan Klass II -sarjaan, joka on 75-kakkonen. Nurmonen yrittää löytää reitin menestykseen radalta 12. Lähtö on tasokas, ja voittoja löytyy runsaasti osallistujien tulosriveistä.

”Saimme tosi huonon lähtöpaikan, ja vastassa on vielä useita voitokkaita hevosia. Nyt otetaan kaikki kengät pois ja jatketaan jenkkikärryillä. Poisjääntistartin jälkeen tälläkin on kaikki ollut hyvin. Pakko tunnustaa, että muiden armoilla ollaan nyt. En Candy Till ei ole aivan yksinkertainen hevonen, saa nähdä, miten se suorittaa muiden takaa. Kunnossa se kuitenkin on”, Nurmonen kertoi.

Mika Forss ohjastaa Paldanin Solar Windiä neloskohteena ajettavassa Diamantstoetissa. Andover Hallin tytär lähtee matkaan paalulta ja on yllätysvalmis sopivassa seurassa.

”Solar Wind sai hyvän lähtöradan, ja se on nopea startista. Kuski saa ladata johtopaikalle ja mielellään ajaa siitä. Uskon, että hevonen riittää taistelemaan kärjessä. Tarkoitus on ajaa ensimmäisen kerran ilman kenkiä minun valmennuksessani. Se on toiminut hyvin aikaisemmin. Nyt tulee myös jenkkikärryt ja ehkä myös vedettävät kokolaput”, Paldan sanoi.

Bismarck Comery on Nurmosen kolmas hevonen. Se juoksee päätöskohteena ajettavassa pronssidivisioonassa ja sai kakkosradan. Sisäpuolelta starttaava Strong Heartbeat on kova vastustaja.

”Meillä on huippupaikka, ja hevonen tuntuu todella hyvältä kotona. Se teki hyvän startin viimeksi. Nyt otetaan meiltä käsin ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Jenkkikärryillä jatketaan. Lähtölistaa en ole tarkemmin tutkinut, mutta Bismacrk on niin hyvän tuntuinen, että odotuksia on. Aktiivisesti ajamme eteenpäin”, Nurmonen jatkoi.

Kylmäverilähtö 75-kolmosena on yksi iltapäivän kohokohdista. Voitokkaan paluun tauolta tehnyt Odd Herakles saa Östfoldpokalenissa vastaansa Ulsrud Tean ja Troll Solenin. Suosikkikolmikko starttaa takamatkalta. Odd Herakles on peliprosenteissa jättisuosikki.

Kultadivisioona ajetaan mailin matkalla ja on kuutoskohde. Jörgen Westholm matkaa Momarkeniin ison hevosjoukon kanssa. Remarkable Feet on hänen aseensa kultadivisioonassa, joka on nimeltään Steinlagers Äreslopp.

Momarkenin STL-divisioonakarsinnoissa tavoitellaan paikkoja Elitloppet-viikonlopun lauantain finaaleihin Solvallassa.

