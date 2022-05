Nora Viljasen hoitama Upstate Face loistopaikalta Paralympiatravetin finaaliin

Paralympiatravetiin ajettiin neljä karsintalähtöä. Upstate Face voitti Jägersrossa, Born Unicorn Rommessa ja Night Brodde Halmstadissa. Kolmikko on mukana finaalissa. Neljäs karsinta juostiin viime lauantaina Örebrossa. Önas Prince voitti, mutta jättää finaalin väliin ja keskittyy Elitloppetiin.

Ranskalaistamma Delia du Pommereux tulee puolustamaan voittoaan ja pääsee matkaan loistavalta kolmospaikalta. Eric Raffin ajoi ykkösen vuosi siten, nyt kärryillä nähdään vakiokuski David Thomain.

Steen Juulin valmentama Extreme voitti arvonnan. Se pääsee Björn Goopin ajamana matkaan ykkösradalta ja noussee suosikiksi. Adrian Kolgjinin Upstate Face sai myös hyvän paikan, ja on kakkosradalta tosi vaarallinen. Nora Viljanen on Joke Facen pojan hoitaja.

”Upstate Facen kanssa kaikki on sujunut hyvin Jägersron jälkeen. Ludde (Lutfi Kolgjini) ajoi sillä sunnuntaina ja oli tyytyväinen. Viikolla se meni vielä kevyet viimeistelyt tiistaina ja torstaina pehmeässä hiekassa”, Viljanen kertoi.

Pasi Aikion Who’s Who laukkasi Rommen karsinnassa, mutta sai villinkortin. Sen luokka tiedetään, ja ori voi taas näyttää, kuka kukin on. Conrad Lugauerin Night Brodden matkaa mutkistaa kasirata.

Best Ofdream Trio, Mindyourvalue W.F. ja Pacific Face saivat viimeiset villitkortit. Varsinkin 5-vuotias Italiassa syntynyt Best Ofdream Trio on yllätysvalmis, vaikka se viimeksi Mantorpissa laukkasi.

Drottnings Silvias Pokalin ja Kungapokalenin voittajat saavat miljoona kruunua. Chebba Mil oli tammojen nopein karsintavoittaja ja Francesco Zet oriiden/ruunien. Daniel Redénillä on hyvät menestyssaumat molemmissa finaaleissa.

”Glamorous Rain teki viimeksi ihan okei startin, tarvitsi sen, jotta kunto nousisi. Ajoin maanantaina hieman kovemman hiitin, ja hevonen tuntui hyvältä. Se juoksee Åbyssä ilman takakenkiä ja edestä kevyemmällä balanssilla. Tavalliset kärryt ja silmälaput jälleen”, Redén valotti varustusta.

”Myös Franceszo Zetillä ajoin maanantaina reippaammin, ja hevonen tuntui todella hyvältä. On aivan uskomattoman hienoa istua tämän hevosen takana. Se ei ole näyttänyt vielä kaikkea kapasiteettiaan kilpailuissa. Sinä päivänä, kun se tekee sen, niin mennään tosi kovaa. Ilman takakenkiä ajetaan. Jenkkikärryt ja kokolaput smurffilla, kuten aikaisemmin on ollut.”

Peli Åbyn T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina 7.5. kello 17.20.

