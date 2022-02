Onko suomalaistamma Toto86-kierroksen yllättäjä?

Melinda Ses juoksee 86-pelin neloskohteessa, joka on rajattu tammoille. Mika Forssin ajama 3 Melinda Ses on istuvassa sarjassa ja omaa hyvät mahdollisuudet kärkitaistoon. Tamma kiri tosi hyvin kakkoseksi viime startissa Teivossa. Lähtö oli tiistaina tasaisesti pelattu. Örjan Kihlströmin rattailleen saava 1 Ninja’s Kiss ja Kristian Lindbergin 8 Himalaya Sisu olivat suosikit.

Tikkalan toinen hevonen Janette Francais kilpailee tammalähdössä ennen 86-pelin alkua. Se on kakkosradalla Forss kärryillään.

Hanna Lähdekorven 6 Diversity Pellini on juoksuradalla 86-kierroksen aloittavassa Jägersron tammalähdössä.

Kai P Jussilan 4 Galileo Journey kohtaa Petri Salmelan 6 Amperage Hanoverin 2140 metrin ryhmässä, joka on 86-kakkonen. Erik ja Erik -kaksikko on lähdön suosikki. Erik Adielsson ajaa Erik Lindgrenin valmentamaa 5 Ozzy’s Melodyä.

”Lähtö on sopiva Ozzy’s Melodylle, ja sen kuuluu olla suosikki. Talvi on sen parasta aikaa, kuten monille tallin hevosille. Ozzy’s Melody on ollut hyvä kaikissa tauon jälkeisissä starteissa”, valmentaja Lindgren sanoi ATG:n haastattelussa.

Mats Havulehto ohjastaa Melkko & Sorosen tallin 11 Jennifer Webiä kuutoskohteena ajettavassa oppilaslähdössä. Jukka Sirviön 7 Thelma de Glatigne on mukana 86-kierroksen päättävässä mailin ryhmässä. Iivari Nurminen ja The Revenant kisaavat Jägersron oppilaslähdössä ennen 86-kohteita.

