Toto75-ennakko Örebro, jackpot: Paralympiatravet-karsinta ja Orebro Int’l päälähdöt, Jax Journey huippupaikalta pronssidivisioonassa

Paralympiatravetin karsinnan (75-3) voittaja voi halutessaan osallistua finaaliin. Karsinnan suosikit tulevat menestysvalmentajien talleista. Daniel Redénin Mister Hercules, Alessandro Gocciadoron Clarissa ja Timo Nurmoksen Brother Bill ovat ennakkoon vahvoilla. Mister Hercules oli perjantaiaamun peliprosenteissa suosikki. Brother Bill sai kolmikosta huonoimman lähtöradan 10. Veikko Haapakankaan Sahara Peyote lähtee matkaan kolmosradalta.

”Mister Hercules meni tosi hyvin viimeksi ja tuli lujaa koko viimeisen kilometrin. sitä täytyi vähän ottaa kiinni ihan lopussa, kun ravi vähän heikkeni. Niin hevonen on tehnyt ennenkin maitohappojen vuoksi. Mister Hercules tuntui todella hyvältä maanantain hiitissä, joten uskoakseni hevonen on ottanut startin hyvin ja mennyt eteenpäin”, Daniel Redén sanoi.

”Clarissa teki Vincennesissä viimeksi erinomaisen suorituksen. Sen jälkeen tamma on treenannut normaalisti ilman keskeytyksiä. Uskon, että se on valmis jälkeen tekemään huippusuorituksen, enkä pelkää kilpailla sillä parhaita hevosia vastaan. Ajamme ainakin ilman etukenkiä”, Gocciadoro kertoi Sulkysportin avoimille kommenttisivuilla.

Orebro Int’l (75-7) on arvostettu stayerkilpailu. Team Melkko&Sorosen High On Pepper ja Redénin tallin kaksikko S.I.P. ja Gamin Jaba lähtevät 40 metrin takamatkalta. Tino Keväänrannan ajama D.J.Spritz on paalulta yllätysvalmis.

Jorma Kontion ajama High On Pepper jäi viimeksi neljänneksi voittoputken jälkeen. Phoenix Photo voitti kultafinaalin. Ranskalainen Gamin Jaba aloittaa Redéniltä. Stall Zet osti 8-vuotiaan Kesaco Phedon pojan. Se voitti Jean Michel Baziren valmennuksesta kahdesti Vincennesissä helmikuussa uudelle omistajalle.

”High on Pepper meni viimeksi hyvän ajan ja oli neljäs johtavan ulkopuolelta kultafinaalissa, vaikkei hevonen ollut ihan parhaimmillaan silloin. Kotona se on tuntunut hyvältä, ja lähdemme optimistisin mielin kohti Örebrota”, Katja Melkko kertoi kotisivuilla.

”Gamin Jaba on mennyt hyvin, mutta tulee aina vaan paremmaksi ja paremmaksi, mitä enemmän ikää tulee. Meillä kävi tuuri, kun saimme ostaa sen ennen kahta viimeistä starttia. Niiden jälkeen hevonen tuli kotiin ja on saanut treenata hiekkaradalla. Maanantain hiitissä se tuntui oikein hyvältä. Meillä ei ole odotuksia tähän starttiin, Magnus saa tehdä sen mukaan päätöksiä, miltä hevonen tuntuu. Gamin Jaba on ollut parhaimmillaan selkäreissulla ja kirinyt sen jälkeen vahvasti. Emme tiedä, miten hevonen menee pienimmillä radoilla, se on tottunut juoksemaan Vincennesissä”, Redén kertoi.

Marko Korven valmentama Jax Journey on menestynyt hienosti ja lähtee hakemaan uutta voittoa pronssidivisioonassa ykkösradalta. Mikko Ahon Ready Trophy on vastassa.

”Jax Journey oli viimeksi tosi hyvä. Minulla on sellainen fiilis, että se parantaa vielä, startti vei varmasti hevosta eteenpäin. Se on melko starttinopea, mutta nopeita on muillakin ulkopuolella. Testaamme, saammeko keulat. En yllättyisi voitostakaan”, Marko Korpi kertoi ATG:n haastattelussa.

Einari Vidgren Oy:n Global Classified jahtaa kauden kolmatta voittoa hopeadivisioonassa (75-6). Veikko Haapakankaan Crown Wise As on yksi vastustajista. Timo Kukkosen Like A Dynamite kilpailee ravien päätöslähdössä, joka on tammojen spårtrappa.