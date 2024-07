Toto86-ennakko Solänget: Redénin kaksikko vastaan Gocciadoron Kouvolan kolmonen

Kierroksen kruunaavat kaksi perinteistä suurkilpailua, lämminveristen Silverörnen (86-4) ja kylmäveristen Nordgubbens Minne (86-6).

Daniel Redénin hevoset kilpailevat ahkerasti. Versace Face ja Bengan juoksevat Silverörnen-kisassa. Versace Face on erinomainen stayerlähtöjen hevonen. Se muistetaan myös Finlandia-päivän Voimaliigan voitosta pari vuotta sitten. Ruuna sijoittui kahdeksanneksi tänä vuonna Seinäjoella Etain Royal Stayerissä. Versace Face on osoittanut hyvää nousukuntoa viime kilpailuissa. Tallikaveri Bengan nappasi viimeksi ykkösen Dannerossa pitkän voitottoman jakson jälkeen.

Alessandro Gocciadoro lähettää Solängetiin Dundee Asin, jota ajaa Magnus A Djuse. Dundee As pääsee lähtemään kakkosradalta ja on lähdön suosikki. Dundee As kilpaili Kymi GP-päivän 5-vuotislähdössä, jossa se sijoittui kolmanneksi, Massimo Hoist voitti ja Corazon Combo oli kakkonen. Kultadivisioonan voittaja saa 150 000 kruunua.

”Versace Face on mennyt oikein hyvin kahdessa viime startissa. Se on löytänyt uuden vaihteen, kun on ajettu ilman kenkiä. Uskon, että se tekee taas hyvän juoksun. Kärryjen kanssa pitää tehdä muutoksia, ne jotenkin hankasivat viimeksi, ja laukka tuli, mutta vasta maalin jälkeen. Uskon, että hevonen tekee taas oikein hyvän juoksun, ja se pystyy avaamaan nopeammin kuin moni luulee”, Redén sanoi.

”Bengan oli oikein hyvä viimeksi ja voitti voimia jäljellä. Tähän starttiin ei ole valmistauduttu kovaa treenaamalla, tähtäin on Jubileumspokalenissa, jossa hevosen pitäisi olla jälleen aivan parhaimmillaan. Kuntonsa puolesta Bengan on iskussa.”

Månlykke A.M. starttaa Nordgubbens Minnessä 40 metrin takamatkalta Magnus A Djusen ajamana. Soldhöjdens Drake ja Pekka Lillbackan Wolt ovat sisäpuolella. Brageson on paaluhevosista vaarallisin ja Ulvsåsen 20 metrin takamatkan kovin. Per Linderoth on ajanut kummallakin, hänen valintansa on Ulvsåsen. Ulf Ohlsson ohjastaa Bragesonia.

”Ulvsåsen sai hankosidevamman 2022, ja annoimme sille paljon aika toipua. Haluan ajaa sillä viiden viikon starttivälein. Hevonen on tuntunut viime startin jälkeen treeneissä entistä paremmalta. Kunnioitan Månlykkeä vastustajana, mutta lähdössä on muitakin hyviä hevosia. Sarja istuu hyvin Ulvsåsenille, joka on ravivarma ja tulee joka paikasta. Uskon, että taistelemme kärkipäässä, valmentaja Anders Wallin sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Tapio Tammisen ja Firma Stall Sacamanon omistama B.Sacamano on vahva voitontavoittelija 86-pelin avauskohteessa, joka on pronssidivisioona. Valmentaja Sandra Eriksson ajaa. Katri Lindgrenin kasvattama No Limit Express on takarivissä.

Daniel Redénin valmentama Admiral As voitti Silverörnenin viime vuonna. Raija ja Matti Pasasen Shadow Woodland oli paras 2016 ja 2017, Reima Kuislan Plantagenet voitti 2007.