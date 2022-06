Ruotsin T75-ennakko: Bodenissa muhkea jackpot – yksi pelisuosikeista tulee Kaustiselta

Suuria palkintorahoja jahtaa Bodenissa moni suomalaishevonenkin. Yksi niistä on Pirjo Miettusen valmentama Endless Story (T75-4). Tilanne on valmentajalle hämmentävä.

”Onhan se ainutlaatuinen tilaisuus, että ajetaan näin isosta rahasta, ja vielä yhtensä suosikeista. Mutta hevonen on tehnyt tosi hyviä esityksiä oikeastaan kaikissa starteissaan: yllättänyt positiivisesti koko ajan ja venynyt vastuksen mukaan Suomen 75-lähdöissäkin”, Pirjo Miettunen kehuu.

Mitään negatiivista ei ole ilmennyt startin allakaan.

”Vellu (Pirjon puoliso Veli-Erkki Paavola) ajoi viimeistelyt torstaina, ja kaikki oli hyvin. Illalla hevonen myös hierottiin, ja perjantain se sai pitää vapaata. Lauantaina puolilta päivin lähdetään ajamaan kohti Bodenia.”

”Mitään ei varustepuolella muuteta, kun hevonen on mennyt näin hyvin. Kengät jalassa ja avovehkeillä jatketaan”, Miettunen lisää.

Yksi asia kuitenkin muuttuu – kuski. Rattaille hyppää ensimmäistä kertaa Niko Jokela.

”Vellu käy heittämässä perjantaina Tornion keikan, ja kun Nikolla piti olla muitakin hevosia Bodenissa, ilmoitettiin tämäkin hänelle. Muita ei näköjään sitten kuitenkaan tullut, mutta mitä ymmärsin, niin ihan mielellään Niko tätä yhtäkin lähtee ajamaan”, Pirjo Miettunen naurahtaa.

”Endless Story on helppo ajaa: menee sitä vauhtia kuin kuski haluaa ja on pärjännyt monenlaisilla juoksuilla – milloin takaa ja milloin johtavan rinnalta. Niko on ajanut paljon samoissa lähdöissä ja tuntee sillä lailla hevosen, ja Vellu antaa tietysti vielä jotain ohjeita. Niko on meille tuttu ja sillä lailla helppo ohjeistaa.”

Matkaan ei lähdetä henkseleitä paukutellen, mutta toiveikkaina kuitenkin.

”Vastassa on hyviä hevosia, ja juoksunkulku ratkaisee. Kolmatta rataa ei kärsi koko matkaa jyskyttää. Mutta jos juoksu yhtään onnistuu ja hevonen on sellainen kuin se on ollut, niin kärkipään sijoitusta odotetaan”, Pirjo Miettunen painottaa.

Täysosumien kesken jaetaan Bodenin T75. -kierroksella 2,069 miljoonan euron jackpot. Peliaika päättyy 18.6. lauantaina kello 21.30. Endless Story juoksee 4. kohteessa, joka starttaa kello 22.37.

Toto-kupongille tästä linkistä