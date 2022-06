Ruotsin T75-ennakko: Calle Crown viimeistelee kuntonsa Kymi Grand Prix’hin

Elitloppet-viikonlopun jälkeen 75-karuselli jatkuu lauantaina Mantorpissa. Kymi Grand Prix’hin Kouvolaan kutsuttu Calle Crown starttaa kultadivisioonassa, joka ajetaan 2640 metrin matkalla.

8-vuotias Calle Crown on kilpaillut pääosin Ranskassa. Tomas Malmqvist toi oriinsa toukokuussa Charlottenlundiin, jossa tuli Copenhagen Cupin kakkossija Mister F Daagin jälkeen. Pitkä matka sopii Calle Crownille, ja se nousee lähdön suosikiksi.

”Calle Crown on fantastinen hevonen, joka hoitaa kaikki työnsä mestarin tavoin. Se kehittyy koko ajan ja on saanut kovuutta Ranskan lähdöistä”, Tomas Malmqvist luonnehtii ATG:llä.

”Hevonen tuntuu jättihyvältä ja oli tosi hyvä viimeksi. Se on tottunut juoksemaan kovissa lähdöissä, ja tämänkertainen tehtävä näyttää sopivalta. Kunnioitan muutamaa vastustajista, mutta mahdollisuudet ovat joka tapauksessa hyvät.”

Väkevimmät hevosvoimat kilpailivat Solvallassa, ja vastus on nyt tosiaan sopiva. Daniel Wäjerstenin Seinäjoella juosseet Esprit Sisu ja Algot Zonett ovat kovia haastajia. Staro Leonardo ja Born Unicorn ovat hankalilla lähtöpaikoilla.

Iltapäivän suurin ykkönen maksetaan 4-vuotiaiden Ina Scots Ära -kilpailussa. Per Nordströmillä riittää hevosia derbyikäluokassa. Felix Orlando sai takarivin lähtöpaikan ja yrittää ehtiä sieltä 300 000 kruunun voittoon.

Christian Perssonin Red Lady Express voitti viime vuonna tammojen E3-finaalin. Tänä vuonna ei menestystä ole vielä tullut, mutta tamman luokka on kova. Daniel Redénin tallista aloittaa Narzario (Trixton), joka voitti viime vuonna 4 lähtöä USA:ssa.

Redénin vakuuttavasti esiintynyt Margareta Tooma jahtaa kahdeksatta peräkkäistä voittoa Diamantstoetissa, mutta Nurmos-Kontiolla on tamma, joka voi sen estää. Marion Fouty Bonin luokka riittää voittoon asti

Marko Korven Indy Lane on kakkosradalla hopeadivisioonassa, Jorma Kontio ajaa. Björn Goopin Sam The Man starttaa ulkopuolelta. Solvallassa lauantaina laukannut Four Guys Dream hakee hyvitystä.

Juha Koskelan varmakuntoinen Wagger Zacker kilpaili Solvallassa viime perjantaina ja otti kolmossijan. Se juoksee lauantaina Klass I:ssä Rikard N Skoglundin ajamana.

Peli Mantorpin T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina 4.6. kello 17.20. Calle Crown starttaa päätöskohteessa kello 19.43.

