Ruotsin T75-ennakko: Delightful Moment loistopaikalla – ”Mika saa tutkailla muiden lähtönopeuksia”

Isto Kuisman Delightful Moment on nelosradalla 75-pelin avauskohteessa. Mika Forss ajoi sen kakkoseksi Bergsåkerin Klass I -karsinnassa takarivin lähtöpaikalta. Solvallassa valjakko pystyy hyödyntämään lähtönopeuttaan. Vastus on tietysti kivenkova, mutta Delightful Moment on kunnossa.

”Viime startin jälkeen kaikki on sujunut hyvin. Kouvolaan hevosta ei terävöitetty, mutta se oli hyvä kakkonen siellä. Nyt on taas treenattu samalla kaavalla kuin Bergsåkeriin. Ajoin maanantaiaamuna vetoja, ja hevonen oli tosi hyväntuntuinen. Lähtöpaikka suosii, ruuna on nopea. Uskon, että se saa varmasti hyvän juoksun, mutta Mika saa tutkailla muiden lähtönopeuksia, ja miten ajetaan. Ilman kenkiä juostaan, ja siitä hevonen saa vielä lisäefektin. Jenkkikärryillä ei varmaan ajeta, kun on täysi matka”, Kuisma kertoi.

”Torstaina matkustetaan Ruotsiin ja mennään Salmelan talliin. Siellä vielä liikutetaan hevosta perjantaina. Hyvää sijoitusta haetaan, ja totta kai voittoa, mutta Ruotsin 75-finaalit ovat todella kovia. Olemme kerran onnistuneet täältä Pilkanmaalta voittamaan finaalin. Nyt osa omistajista lähtee mukaan, ja hekin näkevät, miten kova juttu Ruotsissa on 75-finaalipäivä."

Pronssifinaalissa Matti Nisosen Djokovic, Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo ja Iikka Nurmosen Bismarck Comery jahtaavat 220 000 kruunun ykköstä. Timo Nurmoksen Amalencius B.B. on suursuosikki.

Nuorten hevosten Margareta-lähdöissä voittajat palkitaan 300 000 kruunulla. Hannu ja Mikko Laakkosen Rocket Tile hakee pottia 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien lähdöstä.

T75-peli Solvallan finaalikierrokselle sulkeutuu lauantaina 26.3. kello 17.20. Delightful Moment juoksee heti ensimmäisessä kohteessa.

