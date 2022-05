Ruotsin T75-ennakko: Elitloppet-voittaja kohtaa Elitloppet-kolmosen

Umåkerin lauantairavit saavat kunniavieraan, kun viime vuoden Elitloppetin sankari Don Fanucci Zet viimeistelee kuntoaan ennen tämän vuoden kisaa. Uumajan ykkösradalta on odotettavissa johtopaikka lähdöstä maaliin. Timo Nurmoksen Antonio Trot ja Seinäjoki Racen kakkonen Esprit Sisu ovat eturivistä kovimmat vastustajat.

Petri Salmelan Makethemark palaa tauolta. Sen pari viime kautta ovat olleet rikkonaisia. Vuosi 2019 oli huikea. Ori oli kolmas Elitloppetissa, voitti sen jälkeen Norrbottens Stora Prisin, St Michelin ja Åby Stora Prisin. Myös siitoksessa aloittaneen 9-vuotiaan Makethemarkin voittosumma on 11,5 miljoonaa kruunua.

”Syksyllä siltä leikattiin irtopala. Makethemark sai kunnon levon. Hevonen tuntuu terveeltä ja tosi hyvältä treeneissä. Olen ajanut kolme kertaa kovempaa Solvallassa, viimeksi mailin 12,5-vauhtia. Sen jälkeen eläinlääkäri tutki hevosen, ja kaikki oli kunnossa”. Petri Salmela kertoi.

”Lähdemme ensimmäiseen kilpailuun ilman suuria odotuksia. Jos en uskoisi, että Makethemark palaa eliittilähtöihin, emme olisi alkaneet kilpailla. Lähtöpaikka Don Fanucci Zetin takana on loistava.”

Veera Vekolan Frozen A.M. juoksee Klass II:ssa, Mika Forss ajaa. Jasmiina Ahon Just A Flirt on pronssidivisioonassa Rikard N Skoglund kärryillään. Lähtörata on 11.

Veijo Heiskasen Kurri Jari Boko sai ysiradan 5-vuotislähtöön. Björn Goop jatkaa kuskina. Redénin hurja Mister Hercules starttaa viereltä. Salmelan Hector Sisu on ykkösradalla. Mika Haapakankaan Special Topmodel on Diamantstoetin mahdollinen menestyjä.

Ennen T75-kohteita Ruotsin ykkösori Månlykke A.M. kohtaa kylmäveristen Vårbjörkenissä Antti Ala-Rantalan Nylandin mailin ryhmässä.

Peli Uumajan T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina 14.5. kello 17.20. Makethemark juoksee 3. kohteessa kello 18.05.

Toto-kupongille tästä linkistä