Ruotsin T75-ennakko: Månlykke A.M. päättää talvitaukonsa – ”Yhtään treeniä ei jäänyt väliin”

Månlykke A.M. kilpaili viime vuonna 11 kertaa ja voitti 9 lähtöä, tienestit nousivat 1,3 miljoonaan kruunun. Kausi päättyi voittoon Bjerkessä Jacob Mayers Pokallöpissä. 8-vuotias Månlykke A.M. on kylmäveristen Ruotsin mestari viime ja toissa vuodelta.

Gunnar Melanderin huippuori saa vastaansa neljä Jan-Olov Perssonin valmennettavaa. Isäntä itse ajaa niistä ennakkoon kovinta, Bellfaksia.

”Månlykke teki hienon viime kauden. Talvitreenit sujuivat hyvin, olosuhteet ovat olleet kunnossa. Yhtään treeniä ei jäänyt väliin, ja hevonen on ollut terve koko ajan. Viime keskiviikkona ajoin 1.28-vauhtisen hiitin kotiradalla Bollnäsissä. Uskon, että Månlykke tekee heti hyvän suorituksen”, Melander kertoi.

Kierros alkaa hopeadivisioonalla, joka ajetaan volttilähtönä. Mika Forss yrittää Petri Salmelan Hector Sisulla salamastarttia juoksuradalta. Iikka Nurmosen Super Schissel juoksee kultadivisioonassa. Kasirata on ikävä, mutta vastus sopii.

Kovakuntoinen Midleton starttaa Klass I:ssä. Forss ajaa ja Matti Nisonen valmentaa. Katri Lindgrenin kasvattama No Limit Express on yksi haastajista.

Mika Haapakankaan Tattoo Avenger palaa radoille pronssidivisioonassa, joka juostaan 2640 metrin matkalla. Nurmosen Bismarck Comery ja Forss-Salmelan M.T. Oberon ovat vastassa.

Kylmäverilähtöjä on kierroksella kaksi. Vitoskohde on enintään 500 000 kruunua voittaneille. Suomalaisittain mielenkiintoisin on Wolt, joka on Pekka Lillbackan kasvattama ja omistama. Jan-Olov Perssonin ajama 5-vuotias on takarivin lähtöpaikalla, mutta kiertää ravatessaan voittotaistoon. Viimeksi valiovauhtia painellut Jan Ove Olsenin Änsbrage on suosikki.

Tamara Skutnabbin ajama Ready Cashin tytär Point Of View starttaa Norrlands Elitserienin 3-vuotislähdössä. Norjan Kriteriumin voittaja I.D. Exceptional ja Whothehillareyou kohtaavat 4-vuotislähdössä.

Peli Bergsåkerin T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina 2.4. kello 17.20. Månlykke A.M:n tähdittämä kylmäverilähtö ajetaan 2. kohteena kello 17.42.

Toto-kupongille tästä linkistä