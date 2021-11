Ruotsin T75-ennakko: Tetrick Wania iskussa finaaliin - "Tuntui vahvalta ja hyvältä"

Karsinnassa Tetrick Wania hurmasi koko raviurheilevan Euroopan ja viiletti voittoon ajalla 12,8a/1640m. Sen jälkeen Riina Rekilä myi Muscle Hillin pojan saksalaiselle Karin Walter-Mommertille. Rekilä jatkaa valmentajana toistaiseksi.

Tetrick Wania jäi karsinnan jälkeen Ruotsiin odottamaan Jägersrossa ravattavaa finaalia.

”Halusimme välttää pitkää matkustamista Suomeen ja takaisin. Hevonen sai paikan pieneltä tallilta läheltä Jägersron rataa. Ajoin maanantaina kevyen hiitin, ja Tetrick tuntui vahvalta ja hyvältä. Hevonen on nyt pirteämpi kuin karsinnassa, kun ei ole pitkää matkustamista alla. Jos hevonen on niin hyvä kuin aikaisemmin, meillä on tosi hyvät mahdollisuudet. Mutta kaikki lähdöt on aina ajettava”, Rekilä kertoi ATG:n haastattelussa.

Tetrick Wanian kovin haastaja starttaa sen sisäpuolelta. Peter Ingvesin ajama Sommerbrise (Maharajah) voitti toisen karsinnan, eikä ole väheksyttävä vastustaja. Ingves voitti kisan viime vuonna suomalaisen Erno Gardemeisterin Islay Mist Sisulla, jonka valmentaja Per Nordström on myös Sommerbrisen treenari. Joonas ja Iiro Uutisen Beat It (Broadway Hall) lähtee 69 930 euron ykköspalkinnon metsästykseen radalta 10.

Valley Median ja Veijo Heiskasen Kurri Jari Boko oli hyvä neljäs viimeksi Eskilstunassa. Nyt Björn Goop hakee sillä täysosumaa pronssidivisioonassa. Erkki Kujansuun kasvattama Bossy Alley sai lähtöradan 12. - Hevosurheilu 19.11.2021

Peli Jägersron T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina 20.11. klo 17.20. Tetrick Wania starttaa 4. kohteessa kello 18.27.

