Ruotsin T75-kierros Norjassa – Månlykke A.M. saa haasteen

Sisäpuolelta starttaa huippukuntoinen Troll Solen (T75-1), jolla Magnus Teien Gundersen aikoo haastaa kierroksen pankin.

”Troll Solen oli mainio viimeksi. Saimme vetää rauhallista vauhtia keulassa, ja ainoa todellinen vastustaja oli Ulsrud Tea. Pidin hevosen olemuksesta, ja se vaikuttaa jatkavan hienossa kunnossa”, Gundersen kehuu ATG:n nettisivuilla.

”Jos saamme keulat ja Månlykken rinnalle, tulee jännittävää. Nykykunnossa näen meillä keulasta hyvät mahdollisuudet voittoon. Volttilähtöjä Troll Solen ei ole kovin paljon juossut, mutta sen viime vuonna voittamassa Lars Laumbin lähdössä se toimi hienosti.”

Tammojen Axel Jensenin muistolähdössä Magnus Teien Gundersen ajaa isänsä Geir Vegard Gundersenin valmentamaa Global Bred To Winiä (T75-4).

”Se on ollut tänä vuonna mainio ja voitti tärkeimmän lähdön, tammaderbyn. Se oli silloin huippukunnossa eikä ole ollut ehkä viime lähdöissä ihan yhtä hyvä, viimeinen terä on puuttunut. Nyt toivomme, että se alkaisi olla taas samalla tasolla, ja silloin se pystyy ottelemaan voitosta”, ohjastaja näkee.

”Saimme huonon lähtöradan (7), ja matkalla tarvitaan tuuria, mutta hevonen on vahva ja on lyönyt monia näistä hevosista ennenkin. Siten se on yllätysvalmis.”

”Tallin muista hevosista Chandellesilla (T75-4) on ehkä paras kunto, ja ysirata on sille hyvä. Myös se voi yllättää ja pystyy ainakin kolmen sakkiin. Carolina Volo (T75-4) lopettaa hyvän juoksun jälkeen lujaa, mutta rahasija olisi hyvä saavutus”, Gundersen lisää.

Oriiden ja ruunien lähdössä tallin toivo on Norjan derbyn voittanut Kräsj (T75-6), joka kilpailee ensi kertaa derbyn jälkeen.

”Se oli derbyssä parempi kuin koskaan. Kevensimme balanssia edestä ja ajoimme ensi kertaa ilman takakenkiä. Se on treenannut edelleen hienosti, ja olemme tähdänneet tähän lähtöön. Kräsj on tallin lauantain hevosista ehkä kovakuntoisin, mutta kasiradalta se on enemmän yllättäjäosastoa kuin suosikki”. Gundersen arvioi.

Taktiikka on vielä auki.

”Sisäpuolella on joitain valtavan nopeita hevosia. Katsotaan, miltä hevonen tuntuu ja miten juoksu lähtee menemään. Kräsjillä voi ajaa monella tavalla. Toivotaan, että juoksu onnistuu. Jos olisin pelaaja, ottaisin sen lapulle”, Magnus Teien Gundersen opastaa.

Kolmivuotiaan All In Soxin (T75-5) statistiikka 9 startista on 3-2-1. Nyt se kohtaa Klass II:ssa vanhempia hevosia.

”Lähtöön tuli kovia hevosia sekä Ruotsista että Norjasta, mutta myös All In Sox on parantanut koko ajan ja tehnyt hienoja juoksuja. Viimeksikin se kohtasi hyviä hevosia ja lopetti huonolta paikalta lujaa. Odotan taas hyvää juoksua, enkä usko, että muut juoksevat siltä karkuun.”

Bjerken T75-kierroksella on täysosumien kesken jaossa 550 000 euron jackpot. Peli kierrokselle sulkeutuu lauantaina 13.11. kello 17.20.

Toto-kupongille tästä linkistä