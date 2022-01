Ruotsin T86-ennakko: Midleton kokeilee siipiään Solvallassa

Matti Nisosen starttihevoset ovat olleet joulukuusta lähtien Ruotsissa. Vaikka tämän vuoden voittotili on vielä avaamatta, menestys on tyydyttänyt valmentajaa. Kakkos- ja kolmossijoja 11 startista on tullut 7.

”Melkein hevonen kuin hevonen on suorittanut positiivisesti. Vastukset on vaan kovia ja marginaalit pieniä. Eiköhän ne kohta käänny niin, että joku lähtö voitetaankin”, Matti Nisonen toivoo.

Keskiviikolta Solvallasta hän ei uskalla sitä vielä odottaa.

”Midleton (T86-6) on petrannut kyllä startti startilta ja tehnyt hyviä suorituksia, vaikka lähtöpaikat on olleet huonoja. Viimeksi Mika (Forss) löysi hyvät väylät, ja hevonen oli hyvä kolmas. Mikan mielestä se oli paras juoksu, minkä Midleton on tehnyt täällä”, Nisonen kehaisee.

”Nyt kuitenkin vastusta riittää, ja edelleen saa hevonen pistää parastaan ja juoksunkin pitää onnistua, jos meinaa ihan kärjessä olla. Hyvä rahasijakin tyydyttäisi. Voltin nelosrata ei ole optimipaikka lähteä, mutta ei sen pitäisi suuria ongelmiakaan tuottaa. Kotiin päin olisi, jos pääsisi heti lähelle kärkeä.”

Ensimmäistä kertaa Solvallassa kilpailee myös ennen T86-kohteita ravien 5. lähdössä E.V. Esko.

”Se ei ole ollut ihan raketti lähtemään, ja ykkösradalta voi olla vaara jäädä sisälle pussiin. Vastus on kuitenkin niin kova, että sisäradalla on hyvä olla valmiiksi. Eiköhän se lopussa vedä”, Matti Nisonen pohtii.

”Ennen Ruotsiin tuloa Eskolla oli pitkä tauko takana, ja siihen nähden homma on lähtenyt pyörimään hyvin. Mielenkiintoista nähdä, miten se Solvallassa riittää.”

Perjantain lounasraveissa samalla radalla tallista on tulessa Radetzky (T65-6).

”Se on tehnyt hyviä suorituksia ja oli viimeksi Mikan käteen jopa vähän terävämpi kuin edellisstarttiin. Loppu tultiin tosi reipasta. Perjantaina on muutama kova vastassa, mutta totosija on tavoitteena. Lähtöpaikka (rata 3 auton takana) on hyvä, ja nopealla lähtijällä Mika yrittää varmaan hyödyntää sen”, Matti Nisonen olettaa.

Peli Åbyn ja Solvallan T86-kierrokselle sulkeutuu keskiviikkona 26.1. kello 21.30. Midleton juoksee 6. kohteessa kello 22.26.

