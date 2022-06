Ruotsin T86-ennakko: Xpress-konsepti kesälomalle jackpotin siivittämänä

Xpress-konseptissa T86-lähdöt on jaettu kahden paikkakunnan kesken, ja niitä ajetaan limittäin 11 minuutin välein. T86-kierros ajetaan tällöin keskiviikon myöhäisillassa läpi puolessatoista tunnissa.

Kesäkaudella T86-lähdöt ajetaan yhdellä paikkakunnalla normaalein lähtövälein, ja aloitus aikaistuu 20.30:een.

Ensimmäistä kesä-86-kierrosta isännöi Bjerken ravirata Oslossa. Yksi suurimmista suosikeista on kautensa avaava Imperatur Am (T86-5). Erikoista hevosessa on, että vaikka se on jo 4-vuotias, se on juossut vasta kaksi starttia. Se vietiin varsana USA:han Marcus Melanderille, mutta kilpaa se ei häneltä koskaan juossut.

”Mitä olen kuullut, Imperatur Am oli kyllä lupaava, mutta vähän myöhäinen kuten monet Ready Cashin jälkeläiset. Siksi se ei kai startannut”, nykyinen valmentaja Geir Vegard Gundersen olettaa ATG:llä.

Norjassa ori kilpaili vajaa vuosi sitten kahdesti.

”Hevonen on fantastisen hieno ja teki kaksi tosi hyvää lähtöä. Jo toisessa startissaan se meni täyden voltin 15,1 ja voitti, mutta sen jälkeen on vain vastustanut. Minulla ei ole ollut koskaan hevosta, jolla olisi ollut näin paljon ongelmia”, Gundersen huokaa.

Tänään keskiviikkona Imperatur Am on yksi Bjerken kierroksen avainhevosista.

”Tärkeintä on, että se nyt toimisi, mutta samaan aikaan en yhtään ylläty, vaikka se voittaisi. Se on lähdön paras hevonen ja tulee hyvin valmistautuneena starttiin. Se on juossut muutaman ratahiitinkin Bjerkessä ja ollut niissä tosi hyvä. Juosta se osaa.”

Ykkösradasta ei välttämättä ole Imperatur Amille suurta hyötyä.

”Se ei ole erityisen nopea startista, enkä usko, että se pystyisi pitämään keulat. Kapasiteetti riittää kyllä voittoon, mutta kaikkien ongelmien jälkeen olen vähän varovainen. Rastin arvoinen, mutta rutinoitumaton outsider”, Gundersen summaa.

Peli Bjerken T86-kierrokselle sulkeutuu 1.6. kello 20.30. Imperatur Am juoksee 5. kohteessa kello 21.46.

Toto-kupongille tästä linkistä