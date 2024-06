Toto75-ennakko Kalmar, sunnuntaina: Don Fanucci Zet vastaan Mikkeliin saapuva Denver Gio

Alessandro Gocciadoron Denver Gio sijoittui Elitloppetin finaalissa komeasti kolmanneksi. Seuraava suuri tähtäin on St Michelissä. Southwind Frankin 5-vuotias poika pääsee Kalmarsundspokalenissa (75-6) ykkösradalta matkaan. Keulapaikka on todennäköinen, kun starttiraketti Click Bait sai kasipaikan.

”Valitsin tämän lähdön Denver Giolle, se sopii ajallisesti hyvin ennen Mikkelin suurkilpailua heinäkuun puolivälissä. Hevonen tykkää juosta lyhyitä matkoja. Elitloppetin kaksi lähtöä ori otti oikealla tavalla. Ajoin itse sillä viimeksi, kun olin Ruotsissa, ja hevonen tuntui hyvältä. Uskon, että se on vielä paremmassa kunnossa kuin Elitloppetissa, silloin sillä oli pitkä reissu alla Ruotsiin. Kaikki tietävät, kuinka nopea Denver Gio on. Suunnitelma on ottaa keulat, ja pitää paikka koko ajan”, Gocciadoro kertoi Sulkysportin avoimilla vihjesivuilla.

Daniel Redénin Don Fanucci Zet on Denver Gion kovin haastaja. Se juoksi Elitloppetin karsinnassa johtavan rinnalla, eikä selviytynyt finaaliin. Parhaimmillaan ollessaan Don Fanucci Zet pistää suosikin juoksemaan tosissaan. Kotiradan A Fair Day laukkasi Elitloppetissa. Se olisi ollut Kalmarin kisan värittäjä eturivin lähtöpaikalta. Nyt tehtävä on tiukka, kun lähtörata on 10.

”Olen itse ajanut Don Fanuccin hiitit Elitloppetin jälkeen. Hevonen on tuntunut hyvältä, enkä tiedä, mitä Elitloppetissa tapahtui. Hevonen meni maanantaina vähän kovemman harjoituksen, ja uskon, että se nyt tekee paremman suorituksen. Vastus on kova. Ajamme ilman kaikkia kenkiä pitkästä aikaa”, Redén kertoi.

Toto75-kierros käynnistyy pronssidivisioonalla. Redén tallin Never Mind’em on suuri suosikki. Elitloppet-viikonlopun STL-finaalissa tuli laukka.

”Never Mind’em näytti laiskalta ja jotenkin veltolta viimeksi Solvallassa. Useat hevoset tallista eivät suorittaneet kuten uskoimme, ja Never oli yksi niistä. En ihan varmasti tiedä, mistä se johtui, mutta hevoset olivat saaneet silloin viikolla syödä vähän tuoretta ruohoa. Nyt mennään eteenpäin. Ajoin maanantaina hiitin, ja hevonen tuntui jättihyvältä. Never on hyvä reissaamaan, ja meillä on ok lähtörata. Uskon, että se tekee hyvän juoksun”, Redén sanoi.

Eolo Wise L on Gocciadoron toinen suuri suosikki. Vermossa voittanut Vivid Wise Asin poika kilpailee Klass I:ssä (75-3) ja lähtee ykkösradalta.

”Eolo Wise L oli todella hyvä Vermossa, mutta sitten jonkin verran huonompi Solvallassa. Siellä en ajanut hyvin, ja hevonen sai raskaan juoksun johtavan ulkopuolella, ja vauhti oli kovaa. Hevonen sai sen jälkeen pienen tauon, ja luulen, että sillä oli kurkussa vähän ongelmaa. Nyt se on treenannut hyvin, ja Kalmarin tehtävä näyttää sopivalta. Eolo on nopea lähtijä, ja yritän pitää johtopaikan koko matkan”, Gocciadoro kertoi.

Björn Goopin valmentamia Onkel Investin hevosia kilpailee kahdessa lähdössä. Gatling on heti 75-avauksessa, joka on pronssidivisioona. Sillä on ykkösradalta yllätyssauma. Never Mind’em on kova vastustaja. Onkelin Cameron Hills starttaa Klass II:ssa (75-5). Myös sillä on ykkösrata, voitto ei yllättäisi.

Hanna Lähdekorven True Blue lähte voltin kakkosradalta Diamantstoetiin, joka on 75-kakkonen. Goopin ajama Nikki Lane on rinnalla.