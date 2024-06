Toto86-ennakko Solvalla: Nurmoksen Kriterium-sankarit jälleen tositoimissa ja heti suosikkeina

Nelivuotiaat tammat tavoittelevat 400 000 kruunun ykköstä Prix Diana Zet-lähdössä, joka on 86-kolmonen. Timo Nurmoksen Adriatica voitti Tammakriteriumin eli Svenskt Trav-Oaksin. Bold Eaglen tytär oli vahvin johtavan rinnalta Magnus A Djusen ajamana. Keskiviikkona se palaa takaisin kilparadoille ja on selkeä suosikki.

Djuse jatkaa kuskina 4-vuotiskauden avausstartissa. Tallikaveri Granger (Trixton) juoksee vuoden ensimmäisen kilpailunsa. Myös se on luokaltaan kova. Queen Of Power (Readly Express) ja Ninetta Boko (Father Patrick) haastavat Nurmoksen kaksikon.

”Adriatica on treenannut talven suunnitellusti huippukauden jälkeen. Tuntuu, että tamma on kehittynyt edelleen. Intervalleja ja voimatreeniä on ajettu, kovimmillaan on menty ratahiitissä 22-vauhtia 2000 metriä. Hevonen ei ole vielä huippukunnossa, tähtäin on syksyssä. Stochampionatetin karsinnat ovat varmaan seuraavana ohjelmassa, jos tämä startti sujuu hyvin”, Nurmos kertoi.

Prix Readly Express on avoin 4-vuotislähtö, jonka voittaja saa 600 000 kruunua. Nurmoksen Fame And Glory (Tactical Landing) voitti Kriteriumin johtopaikalta Björn Goopin ajamana.

Goop ohjastaa myös kauden avauksessa. Lähtörata on seiska 86-pelin päätöskohteessa. Gocciadoron Killiam Frometro (Villiam) on tänä vuonna voittanut jo Napolissa, Vincennesissä ja Solvallassa. Se on Nurmoksen hevosen kovin vastustaja. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Underground Artist voitti viime tiistaina Solvallassa ja hakee yllätystä kovassa seurassa.

”Fame And Glory teki fantastisen viime kauden ja sai sitten ansaitun tauon Breeders’ Crownin jälkeen. Talvitreeni on sujunut suunnitelmien mukaan. Valmennus on ollut pääosin voimatreeniä mäessä, pari hiittiä on ajettu radalla 22-vauhtia. Hevonen tuntuu tosi hyvältä ja on kasvanut vielä talven aikana. Olen oikein tyytyväinen, miltä hevonen tuntuu, ja nyt on aika aloittaa kilpaileminen. Huippukunnossa ori ei vielä ole, ehkä 70-80-prosenttisessa kunnossa. Tärkeimmät lähdöt ovat syksyllä, ja sinne tähdätään. Ajamme keskiviikkona kengillä”, Nurmos sanoi.

Viisivuotiaat juoksevat Icelandin lähdössä (86-7), jossa annetaan näyttöjä elokuussa ajettavaan Margareta Wallenius-Klebergs Pokaliin, entinen Jubileumspokalen. Paul Hagoortin Y.Not Diamant on voitokas menijä, joka voitti Copenhagen Cup-päivän 5-vuotislähdön. Decision Maker, Demon ja Danger Bi ovat tiukkoja vastustajia. Team Melkko&Sorosen It’s Peppertimella riittää kapasiteettia. Jos juoksu kasiradalta onnistuu, Jorma Kontion ajama ori taistelee kärkisijoista.

”It’s Peppertime teki viimeksi loistavan startin, kun se juoksi ME:n. Nyt on lähtörata huono ja vastus tosi kova. Kotona hevonen tuntuu hyvältä, ja pikkutuurilla voimme nousta aika korkealle. Emme ole vielä päättäneet, ajammeko ilman kaikkia kenkiä kuten viimeksi”, Katja Melkko kertoi tallin kotisivuilla.

Schyssta loppetissa (86-4) ohjastavat kuskit, jotka ovat pisimpään ajaneet ilman ajotaparangaistuksia. Djusen veljekset ja Mika Forss ovat mukana. Mats E Djusen ohjastama Easter Egg on lähdön suosikki. Forss ajaa Erwin Botin Nazli Bokoa. Team Melkko&Sorosen See My Muscles saa kuskikseen Ida Olssonin. Jukka Erkkilän tamma on sijoittunut uransa kaikissa starteissa kolmen parhaan joukkoon.

”See My Muscles on mennyt hyvin uran kaikissa kuudessa startissa. Viimeksi oli hieman vaikeuksia kaarteissa, kun tamma joutui juoksemaan ulkoratoja. Mutta hyvän kolmosen hevonen otti. Takarivi voltissa ei ole paras mahdollinen. Jos saamme hyvän juoksupaikan sisäradalta, niin voimme napata hyvän sijoituksen”, Melkko kertoi.

Ulla Knuutin Over My Shoulder juoksee Diamantstoetissa, 86-kuutonen. Jonna Irrin valmentama tamma sai takarivin lähtöpaikan spårtrappa-lähdössä. Rikard N Skoglund ajaa. Alesssandro Gocciadoron Esperia Font on lähdön suuri suosikki.

Prix Readly Expressin voittajat ovat huippuhevosia: 2019 Attraversiamo, 2020 Don Fanucci Zet, 2021 San Moteur, 2022 Francesco Zet ja 2023 Staro Mack Crowe.