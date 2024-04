Toto86-ennakko Solvalla ja Bergsåker, jackpot: Don Fanucci Zet voittaa ja saa lipun Elitloppetiin

Meadow Roads lopp juostaan Toto86-pelin neloskohteena. Vain 7 hevosta kamppailee voitosta ja Elitloppetin lipusta. 4 tulee Stefan Melanderin tallista ja 2 Daniel Redéniltä. Fredrik B Larssonin Milliondolllarrhyme täydentää lähdön.

Redénin Don Fanucci Zet on suuri suosikki. Se voitti viimeksi huippuajalla 09,9a. Don Fanucci Zet voitti Elitloppetin 2021. Tallikaveri Missle Hill on kovin vastustaja. Se oli viimeksi hyvä kakkonen Seinäjoella.

”Don Fanucci Zet oli loistava viimeksi ja on tuntunut oikein hyvältä myös sen jälkeen. Hevosella ajettiin terävä intervalliharjoitus maanantaina, ja kaikki on kunnossa. On jännittävää nähdä, ottiko se vielä yhden askeleen eteenpäin, kun alla on kova startti. Uskomme niin”, Redén kertoi tallin vihjesivuilla.

”Missle Hill meni todella hyvin Suomessa. Ennen Solvallan starttia hevonen oli matkustanut Ranskasta kotiin pitkään, eikä päässyt treenaamaan kunnolla. Siihen nähden myös se startti oli ok. Ennen Suomen starttia pääsimme treenaamaan normaalisti. Saimme keskiviikolle hyvän lähtöpaikan, ja hevonen on menossa kuntonsa puolesta oikeaan suuntaan.”

Kotiradan Daniel Wäjerstenillä on kolme isoa suosikkia Bergsåkerin kohdelähdöissä. Kingen Mearas lähtee avauskohteessa ykkösradalta. Se osaa avata kovaa, ja koko matkan johto on tähtäimessä.

Wäjerstenin Global Easyrider on 86-vitosen suosikki. Se otti viimeksi vakuuttavan voiton, ja menestyksen uskotaan jatkuvan.

Wäjerstenin kolmas suuri suosikki löytyy 86-seiskasta. Kingslayer Pellini on sopivassa seurassa ja nousee ysipaikalta voittotaistoon.