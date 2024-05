Toto75-ennakko Uumaja, jackpot: Stallone haastaa kylmäveriset ja jahtaa Elitkampenin paikkaa, Salmelan voittokone Klass I:ssä

Stallone sai mailin ryhmään ysiradan (75-4). Starttinopeat Jan-Olov Perssonin Bäcklös Uriel ja Öystein Tjomslandin Grislefaksen G.L. ovat eturivin sisimmillä radoilla ja Stallonen etupuolella.

”Stallone teki oikein hyvän juoksun viimeksi Kaustisella. Sitä ennen Seinäjoella Stallone ja H.V. Tuuri kumpikin vähän floppasivat, mutta onneksi ne ovat taas kunnossa. Kaustisella Iikka leikki vähän kisaa ja hiirtä, hevonen tuli viimeiset 800 metriä 21-vauhtia”, Ossi Nurmonen kertoi.

”Uumajaan saimme ysipaikan. Se on ihan hyvä, jos edessä olevat hevoset lähtevät hyvin. Siitä voisi päästä johonkin kolmanteen ulos. Stallone kirii kovaa viimeiset 600 metriä. Jos voitetaan, niin ilman muuta lähdetään Solvallaan. Se oli toissa vuonna kakkonen, ja Odd Herakles sai mennä parastaan, jotta voitti.”

Guldbjörken (75-3) on lämminveristen kultadivisioona. Seinäjoki Racen voittaja Borups Victory on vankka suosikki, peliprosentti perjantaina aamulla oli yli 50. Daniel Wäjerstenin ori antaa näyttöjä Elitloppetiin. Castor The Star laukkasi Paralympiatravetin finaalissa ja hakee nyt uutta onnistumista. Timo Nurmoksen Brother Bill sai kasiradan.

Daniel Wäjerstenin tallin ykkösmies Oskar Florhed teki 5Tippar-vihjeet ATG:n sivuille. Hän laittoi Borups Victoryn varmaksi, samoin Cherokee Facen, joka starttaa 75-pelin avauskohteessa. Kakkoskohteessa Florhed vihjaa Wäjerstenin tallin Dutchess Sunin ja Mellby Lionin kärkikaksikoksi. Myös Heartbeat Thunder on ykkösvihje 75-vitosessa. Ainakin tallilla uskotaan Wäjerstenin hevosten menestyvän.

Petri Salmelan voittokone Jamie Sisu kilpailee Klass I:ssä (75-6). Nuncion 5-vuotias poika tavoittelee seitsemättä peräkkäistä voittoa. Tallikaveri Party Brodda kuuluu kymppiradalta haastajiin.

”Kun Jamie Sisu löysi tyylinsä viime vuonna ja on mennyt tosi hyvin. Hevosella oli pieniä terveysongelmia ihan vuoden lopulla, kun ajoimme hokkikengillä. Siksi emme ajaneet Klass II-finaalia. Sen jälkeen Jamie sai normaalin, pitkän talvitreenin. Halusin ajaa yhden tavallisen lähdön ennen tätä 75-starttia, jotta hevosen voittosumma ei mene yli Klass I:n rajan. Uskon, että kunto meni startin myötä eteenpäin. Kapasiteetin puolesta uskon paljon hevoseen, ja siinä on vielä kehitystä runsaasti jäljellä. Vastus on lauantaina kova, huippukuntoisia hevosia tulee etelästä ja pohjoisesta. Jamie Sisu on hyvin sisällä sarjassa”, Salmela kertoi Kanal75:n haastattelussa.

”Party Broddan viime startin voimme unohtaa. Se oli kovassa kiimassa silloin, ja lisäksi rata oli märkä, ja radalta 12 saimme huonoja selkiä. Jos hevonen saa hyvän juoksun, se voi nousta tototaistoon”, Salmela totesi.

Tiina Rintalan valmentama ja Jorma Kontion ajama King Of The North on ykkösradalla pronssidivisioonassa (75-7). Firma Stall Sacamanon ja Tapio Tammisen omistama B.Sacamano voitti viimeksi Uumajassa ja on kova vastustaja samoin Petri Salmelan Djang Limit.

Ravien seuratuin hevonen starttaa jo ennen 75-kohteita. Elitloppetiin kutsun saanut Joviality juoksee 5-vuotiaiden Berth Johanssons Memorialissa, jossa on mukana vain 5 hevosta. Erik Adielssonin ajama ja Sabine Kagebrantin valmentama Chapter Sevenin tytär on vitosradalla.