Suomalaispelaajille isoja potteja Åbyn Toto75-kierrokselta

Viime viikonloppuna Åbyssä ravattu Toto75-kierros muodostui hankalaksi. Suomalaispelurit olivat kuitenkin hyvin kartalla, sillä Suomeen osui peräti viisi kaikki voittajat sisältänyttä kuponkia.

Suurimman potin naarasi nettipelaaja Seinäjoelta, joka oli rastittanut kolmeen ensimmäiseen kohteeseen varmat. Lakeuksilla on taatusti seurattu jännittyneenä neljä viimeistä kohdetta, kun ensimmäisiin osuivat seinäjokisen yksinäiset merkit: 19 prosenttia pelattu Adde S.H., toisessa kohteessa 21 prosenttia pelattu Run N'Colan ja kolmannessa kohteessa Hanna Lähdekorven ohjastama Wish Me Magic, joka oli kerännyt 9 prosentin peliosuuden. Systeemin hinta oli 237,60 euroa.

Seinäjokisen nettipelaajan systeemi: 5 /2 /3 /4,5,6 /1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 /1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 /1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

Muut suomalaisvoitot lauantaina:

155 629 euroa nettipelaajalle Heinolasta

154 389 euroa nettipelaajalle Espoosta

150 384 euroa nettipelaajalle Helsingistä

159 646 euroa nettipelaajalle Tampereelta