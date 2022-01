Suomalaissuosikkeja joka lähtöön Uumajan lounasraveissa

Yksi mielenkiintoisimmista suomalaisvieraista on Riina Rekilän uransa aloittava 3-vuotias Dynamit Wania (Kadabra). Phoenix Hornlinen tyttärellä on alla vain 24,6-aikainen koelähtö elokuulta ja rattailla debyyttistartissa nyt Ulf Ohlsson.

Kari Lehtosella on monta hyvää saumaa: Amongst Stars, Jimpeto Joy, So Long Suckers ja uusi Norjan kylmäverinen Hassel Josefine. Tiina Koskiselta starttaavat Twinquit ja Järvsö Nilsingemar. Rurik Kjötarin kaksikosta Flight Deck - Elliot Boko ensin mainittu on lähtönsä suurin suosikki.

Ravit starttasivat kello 13.20. T5-peli pelataan lähtöihin 4-8.

