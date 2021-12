T75-ennakko: Suomalaistoiveet korkealla – ”Ruotsalaiset ei varmaan tajua, miten kova aika se oli”

Hannu Korpi saapui kolmen hevosen kanssa jo torstaina, sillä jouluaattona ja joulupäivänä laiva ei olisi kulkenut. Perjantain viimeistelyjen jälkeen hän oli intoa täynnä.

”Kaikki hevoset on syöneet ja juoneet hyvin ja olivat kuin lentoon lähdössä – varsinkin Oilsheik. Jos kaksi hevosta ottaa mukaan, sitä ei saa jättää pois”, Hannu Korpi vihjaa päätöskohdetta.

”Viimeksi Jyväskylässä sillä oli pito-ongelmia, mutta nyt vaihdoin sille pidemmät hokit ja se oli viimeistelyissä paljon irtonaisempi ja suorempi. Täällä rata on hyvä hiekkapintainen jäärata, ja Rovaniemen perusteella se sopii meidän hevosille hyvin.”

Avauskohteen Grainfield Aideniinkin valmentajalla on kova luotto.

”Lapissa oli 21-22 astetta pakkasta, ja ensimmäinen tuhat 13:a oli liikaa. Siinä tulee monelle hevoselle noutaja, sen tietää jokainen. Sen jälkeen yksi hiitti Langen’s Airbornen kanssa, ja hevonen oli Turussa tosi hyvä. Kun rata oli raskas, voittoaika oli vain 14. Ruotsalaiset ei varmaan tajua, miten kova aika se oli”, Korpi epäilee.

Hän ei yllättyisi ravien avauslähdön Light Upinkaan menestyksestä, vaikka lähtörata on lyhyessä ryhmässä huono 11 eikä kolmeen viime starttiin ole tullut menestystä.

”Lämpö sahasi ylös alas, mutta viimeiset 2,5 viikkoa ori on tuntunut taas sellaiselta kuin pitää. Nyt se jopa matkusti tänne hyvin ja on syönyt ja juonut hyvin, vaikka on yleensä huonompi matkustaja kuin Oilsheik ja Grainfield Aiden. Äsken se meni kahdella jalalla tarhaan”, Hannu Korpi kehaisee lauantaiaamuna.

Uumajan T75-ravit alkavat joulupäivänä 25.12. kello 15.45 nuorten ohjastajien lähdöllä, jossa Light Upia ajaa Wilma Gerklew. T75-peli sulkeutuu kello 17.20. Grainfield Aiden juoksee heti ensimmäisessä lähdössä ja Oilsheik viimeisessä kello 19.43.

