T86-ennakko: Again Kronos iskee nyt takaa – ” Jos sen ajaa keulaan, sillä jää herkästi kaasu pohjaan”

Solvallan suomalaistoivo on marraskuussa mukavalla menestyksellä – 3 starttia: yksi voitto, yksi kakkossija ja yksi kolmonen – kilpaillut Again Kronos. Viimeksi Bollnäsissä se taipui keulasta kolmanneksi.

”Keulapaikka ei hellinnyt ihan helpolla, kun avaus oli 10,5 ja sitten piti ajaa kolmatta rataa eteenpäin. Siihen nähden esitys oli minusta ihan asiallinen. Toissa kerralla Gävlessä se kiri tosi hyvin takaa kakkoseksi, joten en olisi viime lähdöstä kauhean huolissani”, valmentaja Jonna Irri puolustaa.

”Again Kronos on sellainen hevonen, että jos sen ajaa keulaan, sillä jää herkästi kaasu pohjaan. Ja jos se yhtään painaa, se on lopusta pois. Parijonossa pysymällä sijoitus olisi saattanut olla viimeksi parempi.”

Nyt Again Kronos juoksee oppilaslähdössä rattaillaan Iivari Nurminen. Lähtöpaikka 2140 metrin ryhmässä on rata 9.

”Paikka on paras mahdollinen, siitä on heti selässä. Iivari ajaa hyvin ja tuntee hevosen, hän on sillä kerran ajanut. Ottaisin lapulle, mutten varmaksi”, Jonna Irri opastaa.

”Pieni kysymysmerkki on, miten ruuna menee kengät jalassa. Suomessa se meni kengillä hyvin, mutta meiltä se on juossut kaikki startit ilman etukenkiä.”

T86-peli sulkeutuu keskiviikkona kello 21.30.

