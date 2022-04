T86-ennakko: Elitloppet Admiral Asille mahdollinen, Finlandia-ajo ei

Elitloppet-pilettejäkin saattaa olla jo Solvallassa jaossa, kun avoimen sarjan lämminveriset kohtaavat Nuncion lähdössä. Suursuosikiksi pelataan Reijo Liljendahlin valmentama Admiral As, joka hakee kauden toisessa startissaan jo kaikkiaan viidettä peräkkäistä voittoa.

Viimeksi Admiral As johti lähdöstä maaliin, vaikka Diamanten haastoikin tiukasti lopussa.

”Olin tyytyväinen siihen, miten lähtö ajettiin, ja myös hevoseen. Ja hyvä se on ollut sen jälkeenkin”, Reijo Liljendahl kehaisee.

”Kuuluuko hevosen olla suosikki ja jos kuuluu, niin miten suuri suosikki, pelaajat tietää sen paremmin. Minä tiedän vain, että hevonen on hyvä ja kuntokäyrän pitäisi näyttää viime startista ylöspäin.”

Ruotsissa ajetaan kesäisillä radoilla, ja useilta hevosilta riisutaan kenkiä pois. Ei kuitenkaan Admiral Asilta.

”Niin kauan kuin hevonen menee näin hyvin, en muuta mitään. Ainoa muutos on, että taakse tulee nyt kesäkengät. Viimeksi takana oli hokit”, valmentaja mainitsee.

Admiral Asin nimi on nykyään kaikkien suurkilpailujärjestäjien toivelistalla, niin myös Vermon.

”Hevosta kysyttiin Finlandia-ajoon, ja on tietysti mukavaa, että kiinnostusta on. Tulisimme mielellämme, mutta tässä kohtaa Finlandia ei sovi suunnitelmaan. Suunnitelma on pitää hevonen kotona ja pitää infektio- ja muut riskit mahdollisimman pieninä”, Liljendahl paljastaa.

”Mitä Elitloppetiin tulee, se on mahdollinen. Admiral As on tehnyt tähän asti lähes kaiken oikein, mutta on vielä huipulla vihreä. Onko Elitloppet ajankohtainen huomenna vai ei koskaan – aika näyttää ja hevonen päättää.”

Kaikki suurimmat voittonsa Admiral As on juossut keski- ja keskipitkillä matkoilla, mutta valmentaja ei näe estettä menestyä sprintterikisassakaan.

”Hevonen on näyttänyt osaavansa juosta alussa, matkalla ja lopussa. Se on tärkeintä, matkalla ei ole merkitystä. Admiral Asilla on kaikki ainekset, mitä Elitloppetissa tarvitaan”, Reijo Liljendahl vakuuttaa.

Tallin 3-vuotiaista suomalaishevosista Laakkosen veljesten Rocket Tile juoksee torstaina Breeders Crownin alkuerässä Örebrossa ja Rouge Tile sunnuntaina Solvallassa.

”Rocket Tile on todella lupaava hevonen. Se on tehnyt kaksi hyvää juoksua ja treenannut niiden jälkeen hyvin. Luulen, että se juoksee vielä isoissa finaaleissa. Kakkossija Margaretan lähdössä kuolemanpaikalta näytti, että se kuuluu niihin”, Liljendahl painottaa.

”Myös Rouge Tile aloitti hyvin. Se kiri loppua lujaa ja hävisi voittajalle vain hevosenmitan ja kehittyy koko ajan sekin. Miten isoihin lähtöihin, sitä on vielä liian aikaista sanoa.”

Välillä suurtallia pitänyt Reijo Liljendahl on vähentänyt hevosmäärän 16:een, mutta se on hänen oma valintansa.

”Olen tehnyt 50 vuotta töitä, että saisin tällaisen materiaalin ja tällaiset omistajat. Ympäristö on nyt ideaalinen, ja se lisää intoa tehdä hommia ja yrittää pärjätä”, Liljendahl hehkuttaa.

”Vuosi on alkanut hyvin. Meillä on jo seitsemän voittoa Solvallasta, ja uskon, että lisää tulee.”

T86-peli Bjerken ja Solvallan kierrokselle sulkeutuu keskiviikkona 6.4. kello 21.30. Admiral As juoksee 6. kohteessa kello 22.26.

