T86-ennakko: Finaalivoittaja pahoin unohdettu – ”Pelaajat ovat minusta vähän yössä”

Suomalaisväriä Bergsåkerin lähtöihin tuovat mm. Mika Haapakankaan valmennettavat, joista Tattoo Avengeria juhlittiin neljä starttia sitten T75-finaalivoittajana Solvallassa – vieläpä laukan kera. Nyt se ei nauti vihjaajien eikä pelaajien suurta luottamusta.

”Pelaajat ovat minusta vähän yössä. Lähdössä on minusta kolme hevosta ylitse muiden: Chestnut Bojje, Dwayne Zet ja Tattoo Avenger. Minä en jättäisi Tatua kolmesta hevosesta pois”, Haapakangas vihjaa.

”Viimeksi Tattoo Avenger ei pysynyt maililla Dwayne Zetin perässä, mutta 2600 metriä on sille parempi matka. Tasaveroisen huonoilta lähtöpaikoilta Dwayne Zetin ei kuuluisi olla näin paljon enemmän pelattu.”

11-radalta starttaava Tattoo Avenger on huonoihin lähtöpaikkoihin tottunut.

”Tämä on kymmenes kerta putkeen, kun sillä on kasi tai isompi numero. Hevosta käy sääliksi, kun se joutuu kiertämään aina 3.-4. rataa, mutta hyvin se on raskaat juoksut kestänyt. Se olisi nopea lähtijä. Kiva olisi päästä joskus kääntämään johtavan takaa tai ajaa vaikka keulasta”, valmentaja haaveilee.

Viime starttiin hän teki Tattoo Avengerille varustemuutoksia, joilla laukkaputki katkesi.

”Sekki pois, tavalliset kärryt ja kokolaput, ettei ruuna nähnyt hevosia ulkopuolella. Eikä kengistäkään ollut sillä lailla haittaa, että hevonen meni ainakin ravia. Haittaa niistä tulee vasta sitten, jos pitää mennä täyttä matkaa 11:tä tai 12:ta”, Mika Haapakangas näkee.

Ohjastuksesta vastasi ensi kertaa Dwight Pieters, joka jatkaa nyt rattailla.

”Hän on Veikon kavereita ja on alkanut käydä etelämpää täällä ajamassa, kun Veikko on Ranskassa ja Magnus ja Mats Djusella on omia kiireitä. Hän on ajanut paljon Ranskassa ja pärjännyt hyvin vaikeillakin hevosilla”, Haapakangas kehuu.

”Ja meidän hevosillahan on muutkin saaneet nostetta uralleen, kuten Magnus täällä Ruotsissa ja Santtu (Raitala) joskus taannoin Suomessa.”

Tallin muista hevosista Mika Haapakangas odottaa menestystä ravien 4. lähdössä Power Swirliltä.

”Se voitti viimeksi ihan hölkkäämällä ja on hyvältä paikaltaan tallin päivän paras sauma”, hän nimeää.

Gogobet Sisu ja tallin varsat ovat jo talvitauolla.

”Talvi tuli tänä vuonna kuukausi aikaisemmin kuin viime vuonna, mikä oli hieno juttu. Tattoo Avenger juoksee vielä tämän startin ja mahdollisen finaalin, jos pääsee siihen. Sitten alkaa silläkin valmistautuminen ensi kauteen.”

”Muuten ei ole pidetty kiirettä tauolle, kun hyväpalkintoisia raveja on riittänyt kotiradalla. Viime kuussa oli viidet ja tässä kuussa on neljät”, Haapakangas mainitsee.

Peli Bergsåkerin ja Solvallan T86-kierrokselle sulkeutuu keskiviikkona kello 21.30. Tattoo Avenger kilpailee 7. kohteessa kello 22.40.

