T86-ennakko: Furioso Wohlrab taas laukatta voittotaistoon

Team Melkko & Soroselta on tulessa kaksi hevosta.

”Furioso Wohlrab (T86-4) aloitti uransa hienolla kuolemanpaikkavoitolla. Sen jälkeen tuli useita epäonnistumisia laukkojen johdosta. Viimeksi lisäsimme martingaalin ja muutimme treeniä starttia edeltävinä päivinä, ja hevonen oli keskittyneempi ja meni koko matkan ravia. Se voitti helposti. Toivomme jälleen hienoa esitystä ja odotamme hevosta laukatta voittotaistoon”, tallilta kerrotaan.

Tallin toinen T86-hevonen on High On Pepper (T86-6).

”Se on lahjakas 3-vuotias, joka kehittyy nyt vauhdilla. Se on ollut hyvä kaikkiin startteihinsa meiltä. Nyt vastus kovenee, mutta hevonen ei ole täysin vailla mahdollisuuksia. Ensi kaudeksi siitä on suuria odotuksia.”

Solvallan päälähdöt ovat kriteriumrevanssit. Tammojen Oaksrevanschenissa kilpailee 9 hevosta, Onkel Investin Roubine on yksi suosikeista. Avoimessa Kriterierevanschenissa on vain 7 hevosta. High On Pepperin lisäksi suomalaisväriä tuo lähtöön That’s So Clever.

Roni Paldanin valmentama Fluke hakee Diamanstoetista toista peräkkäistä voittoa Mika Forssin ajamana. Onkel Investin 3-vuotiaat aloittelijat The Wild Heart ja Tiffanysky juoksevat avauslähdössä. Carla Combo saa 2-vuotislähdössä kärryilleen valmentaja Pekka Korven. Petri Salmelan Quantity Of Time ja Joy Sisu sekä suomalaiskasvattajien Violin Artist kuuluvat vastustajiin.

T86-kierros starttaa keskiviikkona kello 21.30. Täysosumien kesken on jaossa 719 436,86 euron jackpot.

Toto-kupongille tästä linkistä