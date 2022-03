T86-ennakko: Jonna Irri debytoi Solvallassa kotiradan uutena lisenssivalmentajana

Ruotsissa jo pitkään vaikuttanut suomalaisvalmentaja Jonna Irri sai torstaina mieluisaa postia: jo pitkän aikaa odottamansa Ruotsin valmennuslisenssin.

”Kerkesi sitä jo odotellakin. En tiedä mistä verovirastossa kiikasti, mutta käsittämättömän pitkään siinä kesti”, Jonna Irri ihmettelee.

Itse valmentaminen on onnistunut hyvin Suomen lisenssilläkin, mutta arkeen ruotsalainen lisenssi tuo ison helpotuksen.

”Voi ilmoittaa hevosia vaikka viimeisellä sekunnilla, ei tarvitse ilmoittaa edellispäivänä Hippoksen kautta. Ja tietysti sitä toivoo, että ruotsalainen lisenssi toisi Ruotsista uusia asiakkaitakin.”

Tällä hetkellä osa hevosista näkyy vielä Suomen ja osa Ruotsin valmennuslistalla ja osa molemmilla.

”Kaikille Suomen rekisterissä oleville hevosille ei ehditty saada viime viikolla vientisertifikaatteja, ja jotain oli ilmoitettu täksi viikoksi starttiin Suomen rekisteristä eikä voinut siksi siirtää, mutta lähiaikoina kaikki hevoset siirtyvät Ruotsin listalle”, Jonna Irri linjaa.

”Tosin voimaan jää ehkä joksikin aikaa kaksoislisenssi, kun olen tulossa joidenkin hevosten kanssa kesäksi kilpailemaan Suomeen.”

Artico Zack (T86-6) juoksee keskiviikkona Solvallassa oppilaslähdössä rattaillaan Taneli Säde. Valmentajan mielestä hevonen on tauluaan paremmassa kunnossa.

”Se juoksi viimeksi tosi kovassa lähdössä. Vastus oli 75-tasoa, vaikka oli Solvallan lounasravit”, Jonna puolustaa.

Sijoitus oli viides, ja edelle jäivät mm. Radetzky, tallikaveri Best In Show As ja Samurai Comery.

“Startti oli vasta toinen tauon jälkeen, ja mun mielestä hevosen pitäisi parantaa. Nyt ilmoitettiin oppilaslähtöön, jotka on yleensä vähän helpompia, eikä listalta pomppaa äkkikatsomalta mitään ylikylän hevosta, jota ei voisi voittaa.”

”Paikka (rata 6 auton takana) on vähän ulkona, mutta en yllättyisi, vaikka Artico Zack pärjäisi. Onnistuneen juoksun se totta kai vaatii, joten pitää yrittää hyödyntää lähtönopeutta”, Jonna Irri lisää.

Pitkään ei radoille tarvitse odottaa tallin lippulaivaa Majestic Maniakaan.

”Perjantaina käytiin ajamassa hiittiä ja Taisto meni kevyesti 17:ää. Parin viikon sisään aloitetaan. Ollaan koitettu katsoa helppoa aloitusstarttia, mutta sellaista ei taida tällä voittosummalla (181 514 euroa) tähän aikaan vuodesta enää löytyä”, valmentaja epäilee.

Peli Solvallan ja Jägersron T86-kierrokselle sulkeutuu keskiviikkona 30.3. kello 21.30. Artico Zack juoksee 6. kohteessa kello 22.26.

Toto-kupongille tästä linkistä