T86-ennakko: Kiertääkö Greta Sisu Solvallassa kaikki?

Roni Paldanin Greta Sisu teki viimeksi niin urhean juoksun, että se on nyt T86-6:n suurimpia suosikeita. Paldan ei uskalla kuitenkaan suositella sitä varmaksi.

”Hevonen on varmaan lähdön paras, mutta kun se on vähän hidas lähtijä, se joutuu tekemään aina kaiken raskaimman kautta. Voittaminen on silloin tuurissaan”, valmentaja tiedostaa.

”Viimeksi tamma joutui juoksemaan pitkään toista rataa ilman selkää, ja se ei ole tälle hevoselle plussa-asia. Pikkutaukoon nähden suoritus oli loistava, ja startti alla se varmaan parantaa. Oikein hyvän tuntuinen se on, mutta ei se itsestä varmalta tunnu. 12 hevosta on kierrettävänä, ja Solvallassa ei monta huonoa hevosta ole vastassa. Moni asia pitää mennä oikein, että voittaa.”

Varustepuolella ainoa muutos on jenkkikärryt.

”Viimeksi ajettiin normikärryillä, kun oli volttilähtö, mutta hyvin tamma on mennyt niilläkin. Vetolapuilla ja ilman etukenkiä on tarkoitus jatkaa, joskin lopullisesti kengitys ratkeaa vasta paikan päällä. Solvallan rata on ollut tänä syksynä pikkuisen kova ja karkea”, Paldan mainitsee.

Peachonthebeach ei T86-2:n suosikeihin lukeudu.

”Se juoksi meiltä viime kuussa kaksi kertaa ja oli startannut sitä ennen tammi-helmikuussa. Odotus on, että se parantaa, mutta parantaako tarpeeksi voittoa ajatellen? Lähtö ei ole maailman kovin, mutta ei tästäkään ole varsinaista tipsiä heittää. Revitykseen sen voi ottaa kuitenkin mukaan”, Roni Paldan vinkkaa.

T86-peli sulkeutuu keskiviikkona kello 21.30.

