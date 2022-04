T86-ennakko: ”Minusta tämä lähtö ei ole niin paha, mitä tämä on juossut”

Suomalaisvalmentaja Mikko Aho matkaa Solvallaan Ready Trophyn (T86-2) kanssa. Viimeksi ruuna oli parin kuukauden tauolta neljäs hyvällä ajalla 13,7ake.

”Se oli alkutalvesta hyvä, mutta sitten kun ajettiin kovia 75-lähtöjä ja koitettiin vähän trimmatakin siihen pikkuisen ekstraa, se väsyi. Pidettiin sitten vähän taukoa, hoideltiin ja ladattiin akkuja, ja nyt meno taas maistuu. Hevonen teki minusta viimeksi hyvän juoksun ja meni hyvän ajan. Yleensä se on mennyt eteenpäin, kun on saanut startin alle, ja minusta sen pitäisi olla nyt parempi”, Mikko Aho olettaa.

Pelaajat tuntevat Ready Trophyn luokan, ja vaikka taulussa ei näy totosijoja, se on Ruotsin pääradallakin pelihevosia.

”Joskus tulee oltua ylioptimistinen, kun ei aina tunne toisten hevosia, mutta minusta tämä lähtö ei ole niin paha, mitä tämä on juossut. Volttilähtö sopii hyvin, Ready Trophy ei ole koskaan laukannut. Kun sillä on hyvä päivä, se pystyy tekemään oman juoksunsa ja kuski voi päättää, miten ajaa.”

”Ruuna jatkaa ilman kenkiä, niin meneminen on sille helpompaa. Starttiin laitetaan ehkä openeye-lappujen sijasta kokolaput, että se olisi vähän skarpimpi, Tämä on siitä erikoinen readycashlainen, että on tosi kiltti eikä tee yhtään ylimääräistä. Se on vasta 6 vuotta, ja uskon, että parhaat vuodet ovat vielä edessä”, Aho lisää.

Mikon valmennuslistalla on tällä hetkellä 13 hevosta. Määrää ei ole paineita kasvattaa.

”Hyviä työntekijöitä on vaikea saada, ja onko sitä itse laiskistunut vai mitä, mutta melkein tuntuu, että voisi sitä päästä vähän helpommallakin. Jonkin verran olen jo hevosia vähentänytkin.”

Mikon muutettua viime vuonna Åbystä Axevallaan hevoset seurasivat hyvin mukana, mutta Göteborgiin jäi parinkymmenen siellä vietetyn vuoden jälkeen paljon hyviä ystäviä.

”Siellä kävi kavereita tallilla joka päivä ajoapuna tai muuten vaan ja lähti illalla mukaan raveihin tai jäi tallille. Täällä vastaanotto on ollut kollegoiden taholta tosi hyvä, mutta muuten elämä on vähän sitä, että illalla tallilta kotiin ja aamulla kotoa tallille”, Mikko Aho harmittelee.

Ready Trophyn lisäksi tallissa on muutama muukin Suomessa syntynyt hevonen, mm. 3-vuotias tamma Charly’s Angel (Charly du Noyer) samasta emästä kuin Ready Trophy.

”Se tuntuu tässä vaiheessa jopa lahjakkaammalta kuin Ready Trophy samassa vaiheessa, ja jos se jatkaa kehittymistä samaan tahtiin kuin viime aikoina, se voi päästä syksyllä aika kovaa”, Mikko Aho vinkkaa.

Keskiviikon 27.4. T86-kierroksen peliaika päättyy kello 21.30. Ready Trophy juoksee 2. kohteessa kello 21.41.

Toto-kupongille tästä linkistä