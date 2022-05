T86-ennakko: Seinäjoen maraton-kakkonen jatkaa kauttaan Solvallassa

Daniel Wäjersten matkustaa Sundsvallista Solvallaan kahden hevosen kanssa. Niistä Algot Zonett (T86-6) juoksi Seinäjoki-Race-päivänä Etain Royal Stayerissa ja sijoittui Unique Creationin jälkeen toiseksi lähdössä, jossa panoksena oli paikka Elitloppet-lauantain suuressa Harper Hanoverin lähdössä.

Wäjersten ei harmitellut kakkoseksi jäämistä.

”Voittajalle emme olisi voineet mitään”, hän kommentoi tuoreeltaan Seinäjoella.

”Vaikka olisimme voittaneet, en usko, että olisimme startanneet Harper Hanoverissa. Seinäjoen lähtö oli sille vasta vuoden toinen, ja haluan nähdä, miten se lähtee menemään. Hevonen on jo yhdeksän vuotta. Viime vuonna se oli pariin ensimmäiseen starttiin vaisumpi, ja nyt olemme muuttaneet vähän treeniä. Algot tuntuu nousukuntoiselta, yhtä hyvältä ja ehkä vielä vähän vauhdikkaammalta kuin edelliskausien alla, mutta haluan nähdä, miten se lähtee starteissa menemään”, Wäjersten sanoo ATG:llä.

Tänä keskiviikkona Solvallassa vireen testaavat mm. Eddy West, Rotate ja Van Gogh Z.S. Valmentaja näkee menestymismahdollisuudet asiallisina.

”Vastus on kova, mutta Algot Zonett on juossut kovia lähtöjä koko ikänsä ja klaaraa tämänkin vastuksen. Se on vahva hevonen.”

Toiselta ajokiltaan Take It Easy Tourilta (T86-8) Daniel Wäjersten ei odota lyhyessä ryhmässä kasiradalta yhtä paljon.

”Lähtö on vähän ylisarja, mutta ilmoitimme hevosen mukaan, kun matka oli 1640 metriä ja mukana oli vain 10 hevosta. Valitettavasti arpaonni oli taas huono. Treeneissä hevonen tuntuu hyvältä, mutta tältä paikalta en odota ihmeitä.”

Peli Ruotsin T86-kierrokselle sulkeutuu keskiviikkona 18.5. kello 21.30. Algot Zonett starttaa 6. kohteessa kello 22.26.

