T86-ennakko: Suomalaistärppi jackpot-kierrokselle – ”Huitaisee mailin 12-13 ja voi voittaa”

Suomalaisvalmentaja Kai P Jussilalta starttaa Solvallassa amatöörilähdössä Galileo Journey, joka joutui vastikään hakemaan hylkäysten takia vauhtia koelähdöstä. Sen jälkeen se ensin voitti ja tuli sen jälkeen taas hylätyksi – nyt monté-lähdössä.

"Se ei ole ihan helppo hevonen, psyyke pistää vastaan aika paljon. Se on hermostunut jo ennen starttia ja startissa herkkä äkkinäisille liikkeille ja häiriöille. Sen takia on tullut laukkoja, ja muutama startti on mennyt opetellessa”, Jussila taustoittaa.

”Viime voittojuoksussa se painoi vähän loppukurvissa sisällepäin, ja ajoin sen hetkeksi hakaukseen. Onneksi se ei kuitenkaan laukannut vaan voitti sitten aika helpostikin.”

Tälläkään kertaa valmentaja ei tyrmää voitonmahdollisuuksia.

”Hevonen tuntuu treeneissä hyvältä ja pärjää, jos menee ravia. Pari-kolme tasaveroista hevosta on vastassa, mutta mun hevosella on paras lähtöpaikka. Galileo Journey lähtee aika hyvin, ja jos se pääsee keulaan, siitä on vaikea tulla ohi. Se huitaisee mailin 12-13 ja voi voittaa”, Kai Jussila näkee.

Kuskistakaan menestyksen ei pitäisi jäädä kiinni.

”Jarno Koskela vaikuttaa samassa kartanossa ja tuntee hevosen. Hän on kokenut kuski ja tottunut ajamaan tällaisia hevosia.”

Kai Jussilan valmennustoiminnassa pääpaino on nuorissa hevosissa, mutta perjantain Solvallan lounasraveihinkin riittää kaksi starttaria. Valmentaja näkee kummallakin hyvät menestymismahdollisuudet.

”Lähtötilanne on ollut Vincent C.D:lle kompastuskivi, pää vie kovempaa kuin jalat. Nyt teen pienen varoitusmuutoksen, jolla yritän saada sen menemään ravia, ja silloin odotukset olisivat korkealla. Tästä hevosesta on ensi vuoteen kovat odotukset”, Jussila paljastaa.

”Big Shot on mennyt koko ajan hyvin ja tuntuu vielä kehittyneenkin. Viimeksi se jäi ihan kaikki tallella pussiin.”

Peli Solvallan ja Åbyn T86-kierrokselle sulkeutuu keskiviikkona 1.12. kello 21.30.

