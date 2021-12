T86-pankki suomalaiskäsissä? – ”Käyttäytymistä volttilähdössä on nyt vaikea ennakoida”

Yksi kierroksen luotetuimmista hevosista on Åbyssä neljättä peräkkäistä voittoa jahtaava Use Face. Peter Ingves on ajanut kaikki kolme aikaisempaa.

”Lisäksi ajoin hevosta kerran jo sen ollessa Lars I Nilssonilla. Silloinkin se oli hyvä ja spurttasi hyvin takaa kakkoseksi”, Ingves muistelee.

Tuoreimmassa voittojuoksussaan Mantorpissa Use Face suorastaan murskasi vastustajansa. Kyseessä oli ryhmälähtö, kuten kahdessa edellisessäkin.

”Hevonen on kyllä pääsevä, mutta Käyttäytymistä volttilähdössä on nyt vaikea ennakoida. Edellisestä volttilähdöstä on pitkä aika”, Peter Ingves tietää.

”Voittojuoksuissaan Use Face on ollut rauhallinen, mutta voltissa se osaa olla kuumansorttinenkin. Olisi vaan samanlainen kuin viimeksi, niin sen pitäisi lähteä ravia. Kolmosrata on paras mahdollinen.”

Normaalisti Use Face juoksee ilman kenkiä, mutta kenkäpakon astuttua joulukuun alussa voimaan jo viime lähtö piti ajaa kengät jalassa. Sekään ei tuottanut ongelmia.

”Rata oli vielä aika hankala: pohjalta kova, ja päällä löysää hiekkaa. Saa nähdä, millainen rata Äbyssä on, kun lupaa pakkasta”, Peter Ingves pohtii.

Hiihtokautta innokas kuntoilija ei ole päässyt vielä avaamaan.

”Lumet tuli jo, mutta meni saman tien. Jouluksi pitäisi tulla ehkä uutta, talvea se tekee.”

Peliaika Solvallan ja Åbyn T86-kierrokselle päättyy keskiviikkona 22.12. kello 21.30. Use Face juoksee 7. kohteessa, joka starttaa Åbyssä kello 22.40.

