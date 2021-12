Toto75 Åbyssä: Martin De Bos kultadivisioonassa – ”Odotukset maltilliset”

Petri Puro on Martin De Bosin valmentaja. 7-vuotias Maharajahin ja Dicey Spiceyn poika on siirtymässä Tomas Malmqvistin talliin Normandiaan. Martin De Bos kilpaili viime vuoden syyskuusta tämän vuoden kesäkuuhun Ranskassa Philippe Billardin valmennuksesta. Fabrice Souloy oli valmentaja viimeisessä startissa. Martin De Bos voitti Vincennesissä kolmesti.

Peter Ingves istuu Martin De Bosin kärryillä lauantaina. Valjakko lähtee matkaan seiskaradalta. Froden Hamren valmentama Ble du Gers hakee viidettä peräkkäistä voittoa Björn Goopin ajamana. Gareth Boko ja Valokaja Hindö kuuluvat myös suosikkeihin. Viime keväänä Seinäjoki Racen voittanut Dear Friend juoksee kolmannen kilpailunsa tauon jälkeen.

”Tarkoitus on, että ajetaan startti alle täällä Ruotsissa. Jos kaikki menee hyvin, niin hevonen lähtee Tomas Malmqvistille Ranskaan. Martin De Bos on vahva ja rehellinen hevonen, nyt toivotaan vaan hyvää normisuoritusta”, Puro kertoi.

”Hevonen oli jonkin verran väsynyt, kun se palasi Ranskasta. Ja sillä oli neljä laukkastarttia alla. Kovin kovaa en ole uskaltanut sitä treenata meillä, mutta hevonen tuntuu hyvältä. Nyt se on saatu siihen malliin, jota olemme toivoneet.”

”Martin De Bos on herkkä ajettava, kuskin täytyy tuntea se. Peter ajoi siksi jo koelähdön. Vanhalla systeemillä on treenattu, Martinia on paljon ratsastettu.”

”Isompia odotuksia ei tähän ensimmäiseen kilpailuun ole, mutta uskon, että startissa nähdään ihan hyvä Martin De Bos.”

Valley Median ja Veijo Heiskasen Kurri Jari Boko starttaa 75-pelin aloittavassa pronssidivisioonassa, joka ajetaan volttilähetyksellä. Björn Goopin valmentama 4-vuotias voitti jo Jägersron pronssikarsinnan ja hankki finaalipaikan tapaninpäivän finaaleihin Solvallaan. Kurri Jari Bokolla on ykkösradalta oiva mahdollisuus ravata kauden kolmas voitto. Hanna Lähdekorven Quantum Roc sai takarivin uloimman lähtöradan.

Suomessa syntyneitä nähdään ravien alkulähdöissä. Hanna Lähdekorven Quite Special juoksee montélähdössä Henriette Larsenin ohjastamana. Iina Aholla hienosti menestynyt Conrad Lugauerin Restless Heart kuuluu suosikkeihin.

Iivari Nurminen ajaa Cookie Girlillä, jolla on juoksurata 2140 metrin volttilähdössä. Linda Metsämäen tamma joutui viimeksi jäämään pois lumimyrskyn aiheuttamien kuljetusongelmien vuoksi.

Åbyssä harvoin nähtyjä kylmäverisiä juoksee iltapäivän kolmoslähdössä. Neljä hevosta tulee Norjasta. Kotiradan vahva voitontavoittelija on Robert Berghin tallin Buska Blyg.

