Toto75 Årjängissa: Elitloppet-voittaja kilpailee ilman kenkiä

Daniel Redénin Don Fanucci Zet sai takarivin sisimmän lähtöpaikan mailin ryhmään. Hard Livinin poika voitti viime vuonna Elitloppetin ajalla 08,9a. Tänä vuonna se voitti karsinnan, mutta finaalissa tuli laukka. Kesäkuussa Don Fanucci kävi voittamassa Norrbottens Stora Pris -kisan. Örjan Kihlström ajoi ykkösen Bodenissa ajalla 13,7a/2140m, tallikaveri Born Unicorn oli kakkonen.

”Ajamme pitkästä aikaa ilman kaikkia kenkiä. Tämän vuoden startit Don Fanucci on juossut ilman takakenkiä. Se muutos tuo varmaan pienin lisän. Takarivin paikka on balanssimuutoksen takia varmaan ihan hyvä, näin vältämme alkumatkan rynnistyksen”, Redén sanoi torstai-iltana ATG:n tv-lähetyksessä.

Reima Kuislan omistukseen siirtynyt Bubble Effe on yksi kovimmista haastajista. Valmentaja Alessandro Gocciadoro ajoi 5-vuotiaan oriin voittoon Lindesbergissä, ja se toi paikan Årjängiin. Jorma Kontio ohjastaa ensimmäisen kerran Bubble Effeä, joka starttaa vitospaikalta.

Valmentaja itse ajaa Vernissage Grifillä, joka on kymppiradalla. Vernissage Grif voitti kesäkuussa Jämtlands Stora Prisin. Gocciadoro uskoi ATG:n haastattelussa Bubble Effen mahdollisuuksiin.

”Bubble Effe on parhaassa mahdollisessa kunnossa ja tosi vahva. Sen ei tarvinnut viimeksi Lindesbergsissä antaa kaikkea, ja uskon, että se on vielä parempi lauantaina. Se on startissa nopea. Jos se saa johtopaikan ilman, että se maksaa liian paljon, niin silloin takaa yrittävien on vaikea saavuttaa sitä. Ilman kenkiä ajetaan ja jenkkikärryillä.”

”Vernissage Grif on treenannut ihan suunnitellusti Östersundin jälkeen. Hevonen jatkaa kunnossa, ja uskon, että se suorittaa samalla tavalla kuin aiemmin. Lähtörata on taas huono. Ilman kenkiä ja jenkkikärryillä mennään.”

Årjängs Stora Sprinterloppin voittaja saa 600 000 kruunua.

Redénin tallista on mukana kaksi muutakin hevosta. Red Rum starttaa neloskohteessa radalta 12. ”Hevosella on ottanut vähän aikaa nousta näihin lähtöihin. Lähtörata on ikävä, mutta volttilähdössä se voi päästä vähän parempiin asemiin. Kunto on hyvä.”

Illfindmywayhome kilpailee kuutoskohteessa, lähtörata on kahdeksan. ”Maili on hevosen suosikkimatka. Katsotaan, mitä Örjan keksii tuolta lähtöradalta.”

Kylmäveristen DubbelCupen-finaalissa voittaja saa 200 000 kruunua. Pekka Lillbackan Wolt lähtee jahtaamaan pottia 20 metrin takamatkalta. Torbjörn Jansson ohjastaa Jan-Olov Perssonin valmennettavaa.

Toto-kohteisiin tästä