Toto75-ennakko Åby: 75-lähdöt vain huippukuskeille ja oppilaille – varma oppilaslähdöstä

STL Champions -osakilpailut ajetaan 15 hevosen lähtöinä. Johan Untersteiner sai ajettavakseen Hanna Lähdekorven kovakuntoisen Demir K.M.E:n 75-avaukseen. Demir K.M.E. ei loistanut viime startissa, kuukauden starttiväli saattoi vaikuttaa. Sitä ennen tulosrivistöön tuli kolme voittoa.

Örjan Kihlström ajaa kakkoslähdössä Jim Oscarssonin voitokasta Is This Lovea, valjakko on ykkösradalta suosikki. Kolmoskohteen suosikki Tearsinheaven jää pois. Claes Sjöström ohjastaa Mika Haapakankaan Special Topsecretiä.

Carl Johan Jepson valitsi tutun ja menestyneen Dynamite Sensationin neljänteen osalähtöön. Björn Goop starttaa oman tallin The Eaglella, joka on hänen paras menestyssaumansa kierroksella.

V75-pelin vitoskohteessa ratkotaan STL Oppilasmestaruus. Veikko Haapakangas on mukana oman tallin Special Chancella, joka on varmassa vireessä ja valmis menestymään. Gustav Johanssonin Beauty Smart Face ja Victor Rosleffin Lyv Lois Schermer ovat Spårtrappa-lähdössä takarivissä.

Christoffer Erikssonin valmentama Beauty Smart Face on huippuvaikean kierroksen yksi mahdollisista varmaehdokkaista. 4-vuotias Ready Cashin tytär on kilpaillut 8 kertaa ja voittanut 4 lähtöä.

“Beauty Smart Face on näyttänyt kovan kapasiteetin, mutta kilpaileminen on ollut vähän katkonaista. Nyt tamma on saanut kaksi hyvää starttia tammikuussa ja lisää rutiinia. Hevonen tuntuu koko ajan paremmalta, ja on selvää, että minulla on isot odotukset jo lauantaina, mutta ennen kaikkea koko kaudessa”, Eriksson sanoi ATG:n haastattelussa.

STL Champions jatkuu 86-kuutosessa. Thomas Madsenin Zola Love palasi hienossa vireessä pitkältä tauolta ja lähtee suosikkina matkaan. Paalun juoksuradalta tamman uskotaan pyyhkäisevän keulaan taitavan Erik Adielssonin ajamana. Untersteinerilla on oman tallin Precious Lane. Tammat Ies Elisabet/Claes Sjöström ja Orlando/Magnus A Djuse ovat palanneet Ranskan kilpailuista Ruotsiin.

75-pelin päätös on viimeinen STL Champions -lähtö. Sarjamääritys suosii paalulta starttaavia. Per Lennartssonin ajama Indigo on suosikki. Takamatkalla on tiukka kolmikko Call Me Brodda/Örjan Kihlström, Hennessy Am/Erik Adielsson ja Vagabond Bi/Carl Johan Jepson, mutta 40 metrin pakki saattaa olla liikaa.

Iltapäivän aloittaa montélähtö, jossa auton taakse asettuvat Anssi Nurmisen valmentama The Revenant ja Jouko Mäki-Jaakkolan kasvattama Highlove Tech.

STL -kuskiliiga 2022, ja STL Champions -kisan osallistujat: Örjan Kihlström 40 voittoa, Magnus A Djuse 26, Ulf Ohlsson 18, Daniel Wäjersten 16, Erik Adielsson 15, Björn Goop 13, Mats E Djuse 12, Joakim Lövgren 11, Stefan Persson 10, Johan Untersteiner 10, Jörgen Westholm 9, Carl Johan Jepson 8, Adrian Kolgjini 8, Claes Sjöström 8, Per Lennartson 7. Koska Wäjersten ei osallistu, tilalle tulee Rikard N Skoglund, 6 voittoa.

Toto-kohteisiin tästä