Toto75-ennakko Åby: Frode Hamren tähtiravuri jälleen voittotaistossa

Frode Hamren valmentama Stoletheshow voitti marraskuussa Jarlsbergissa ja Bjerkessä. Hamre itse ajoi. Örjan Kihlström on ohjissa lauantaina. Stoletheshow lähtee jahtaamaan voittoa kasiradalta 75-kolmosessa.

”Stolethweshow’lla on ollut hieno kausi, voitimme Finlandia-ajon ja Elitloppetissa ori juoksi ennätyksen 09,5. Viimeksi Solvallassa kohtasimme Euroopan parhaat hevoset ja olimme hienosti neljänsiä. Hevonen on juossut kengillä ja hokeilla, joten talviset olosuhteet käyvät myös. Lähtörata on ikävä, sille emme voi mitään. Mutta mieluimmin otin eturivin uloimman radan kuin takarivin. Kihlström saa ajaa alussa vähän eteenpäin, mutta itse hän tekee ratkaisut. Hevonen tekee jälleen varmasti hyvän juoksun”, Hamre sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Hamre kertoi orin tulevaisuuden suunnitelmista Norjan voittojen jälkeen. Dream Vacationin poika saattaa kilpailla viimeisiä kertoja Ruotsissa.

”Ensi vuonna Stoletheshow on jo 9-vuotias. Jatkamme silloin kilpailemista varmaan pääosin Norjassa. Hevonen on antanut meille ilonhetkiä ja elämyksiä jo vuosien ajan. Kaikki, mitä vielä tulee, on bonusta.”

Helpolla Stoletheshow ei selviä lauantaina. Håkan K Perssonin Four Guys Dream on palannut ryminällä tauolta ja voittanut kaksi lähtöä. Viimeksi tuli ykkönen Jägersron kultadivisioonassa. Four Guys Dream yrittää jatkaa voittosarjaa takarivin lähtöpaikalta. Flemming Jensenin Emoji, Joakim Lövgrenin Staro Leonardo, Johan Untersteinerin Heart Of Steel ja Adrian Kolgjinin Ultion Face ovat tiukkoja haastajia.

Kemppitallin ja Steve Stewartin kasvattama Unleashed Kemp voitti viime keskiviikkona Solvallassa. Daniel Redénin valmentama tamma starttaa Diamantstoetissa ykkösradalta 75-pelin avauskohteessa. Jorma Kontion ajama Filippa B.J. on suosikki.

”Unleashed Kemp spurttasi tosi hienosti viimeksi ja meni taas yhtä hyvin, mitä meillä ensimmäiset startit. Kengät jalassa ei ole iso ongelma, ehkä pieni miinus, mutta niin se on kaikilla. Ajamme kevyillä alumiinikengillä. Lähtörata on loistava, hevonen on tosi nopea startista, ja rata 1 Åbyssä on erinomainen. Tämä on tamman viimeinen startti. Tämän jälkeen se lentää USA:han ja aloittaa siitostammana”, Daniel Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.

Marko Korpi matkaa Göteborgiin Jax Journeyllä, joka juoksee Klass I:ssa. Myös sillä on voitto alla Solvallasta. Veikko Haapakankaan valmentama Denco’s Ozzy O kilpailee Klass II:ssa.

Mika Haapakankaalla on kaksi hevosta mailin matkalla ajettavassa pronssidivisioonassa. Lähtöratatuuria ei ollut, Special Topsecret lähtee radalta 11 ja Special Topmodel paikalta 12.

