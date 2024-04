Toto75-ennakko Åby, jackpot: Önas Prince suursuosikki - ”Kierroksen yksi varmaehdokas”

Per Nordströmin Önas Prince on ensimmäisen Paralympiatravetin karsinnan (75-6) suuri suosikki, eikä vastus ole kovinta mahdollista luokkaa. Önas Prince aloitti kauden 2024 komealla voitolla Åbyssä maaliskuun loppupuolella. Chocolatierin poika tuli pitkältä tauolta. Takana oli toipuminen polvileikkauksesta, josta palautumiseen annettiin aikaa.

”Olen sanonut “ei kiitos” kutsuille Finlandia-ajoon ja Copenhagen Cupiin. Haluan keskittyä Paralympiatravetiin ja Elitloppetiin”, Nordström kertoi avausstartin jälkeen.

”Önas Prince otti avausstartin hyvällä tavalla, ja juuri kuten olin toivonut. Hevonen on ollut sen jälkeen treeneissä iloinen ja pirteä. Se on saanut rauhallista valmennusta ja muutaman hiitin. Kunnon puolesta mennään eteenpäin, ainakin jos katsotaan pulsseja. Lauantaina laitetaan vedettävät korvahuput, pumpulit ovat edelleen myös korvissa. Lähtö näyttää sopivalta, lukuun ottamatta lähtörataa. Toki vastusta ei saa koskaan aliarvioida. Önas Princellä on monia hyviä ominaisuuksia, yksi niistä on kova lähtönopeus, joten eiköhän sitä yritetä hyödyntää. Hevonen on ottanut ennenkin johtopaikan radalta kahdeksan. Mutta aina saattaa käydä jotain, yksi pieni virhe liikkeessä, niin keulaan ei päästä. Mutta kaiken sujuessa, niin Önas Prince on yksi varmavaihtoehdoista lauantaina”, Per Nordström sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Robert Berghin Kagan oli kakkonen Önas Princen Åbyn voittostartissa. Nyt asetelma on näiden kahden välillä herkullinen, kun Kagan on ykkösradalla ja salama-avaaja Önas Prince kasiradalla. Rackham, Beartime ja Mr Mah Can ovat yllätysvalmiita.

Veikko Haapakangas on Åbyn lauantain valmentajanimi. Hän marssittaa starttiin peräti 10 hevosta. Sabasi ja Gibraltar juoksevat Klass II:ssa (75-2). Molemmat ovat menneet hienosti viime starteissa ja pystyvät menestymään.

Haapakangas uskoo vahvasti Crown Wise Asin menestykseen tällä kaudella. Se starttaa hopeadivisioonassa (75-5), mutta huono arpatuuri jatkuu. Muscle Hillin poika joutuu lähtemään radalta kahdeksan.

Åbyssä ajetaan myös kylmäveristen lähtö. Veikko Haapakankaan tallista starttaa kaksi hevosta, joista Carl Johan Jepsonin ajama Fakserling oli käsiohjelman ykkösvihje. Magnus A Djusen ohjastama Eskils Balder starttaa paalulta. Se on kilpaillut 20 kertaa ja ottanut 10 voittoa.

Åbyn jälkeen Paralympiatravetin karsintoja ajetaan lauantairaveissa Bergsåkerissa, Jägersrossa ja Örebrossa. Finaali juostaan lauantaina 4. toukokuuta, päivää ennen Finlandia-ajoa. Åbyn voittaja palkitaan 1,5 miljoonalla Ruotsin kruunulla.