Toto75-ennakko Åby: Rackham, Mister F.Daag ja Aetos Kronos kultadivisioonassa, Special Major hopeassa

Paul Hagoortin Mister F.Daag oli keväällä hurjassa vireessä. Toukokuun puolivälissä ori voitti Copenhagen Cupin. Calle Crown ja Stoletheshow jäivät taakse.

Kööpenhaminan jälkeen matka jatkui Elitloppetiin. Karsinnassa Robin Bakker ajoi voiton. Hail Mary ja Vivid Wise As hävisivät selvästi. Finaalissa Mister F.Daag pinkoi kolmanneksi, edelle jäivät Etonnant ja Hail Mary. Heinäkuun lopulla Mister F.Daag kävi Jägersrossa, mutta Don Fanucci Zetin voittamassa Hugo Åbergs Memorialissa ei tullut menestystä. Syksyllä ori on kilpaillut vain kerran, se oli marraskuussa kuudes Wolvegassa. Mister F.Daagin kunto ei ole ollut parhaimmillaan, ja Hagoort lähtee hieman epävarmoin mielin Åbyyn. Toki hevosen luokka riittää pitkälle.

Rackham on parhaimmillaan kova kilpuri. Se näytti kapasiteetin riittävän myös Ranskassa. Iso muutos on kenkäpakko. 6-vuotias Rackman joutuu juoksemaan kengät jalassa Åbyssä. Edellisen kerran ori juoksi kengillä 4-vuotiskaudella. Valmentaja-ohjastaja Christoffer Eriksson uskoo, että Rackham suoriutuu hyvin myös kengillä.

Aetos Kronos laukkasi viimeksi, mutta Johan Untersteiner kehui oriin menoa siitä huolimatta. Solvallassa ori kävi sen verran kuumana alussa, että laukka tuli. Jos Aetos Kronos pysyy rauhallisempana, se taistelee voitosta. Phoenix Photo ja Emoji ovat tottuneet menestymään kultadivisioonissa ja kuuluvat yllättäjäosastoon.

Åbyn 75-kierros aloitetaan hopeadivisioonalla. Mika Haapakankaan Special Major on nelosradalla ja voi hyvin hankkia finaalipaikan Solvallaan tapaninpäiväksi. Se kilpaili marraskuun lopulla Solvallan finaalissa, mutta kiritiloja ei löytynyt. Special Major on nopea lähtijä ja saa hyvän juoksun. Dwight Pietersin ajamalla oriilla on sauma pärjätä. Hevosella on kilpailtu ilman kenkiä. Nyt ovat kengät jalassa, sen vaikutusta on vaikea arvioida.

”Special Major jäi harmittavasti pussiin viimeksi. Treenit ovat sujuneet hyvin, ja tuntuu, että hevonen on tullut paremmaksi ja terävämmäksi. Lähtörata on hyvä, hevonen on nopea, ja mahdolliset keulat voi luovuttaa, kun Åbyssä on vielä open-stretch. Kengät ovat mahdollisimman kevyet”, Veikko Haapakangas kertoi.

Robert Bergh lähettää vanhalle kotiradalleen yhden hevosen. Grant Hall juoksee 75-kuutosessa. Örjan Kihlström ohjastaa. Se oli perjantain peliprosenteissa suuri suosikki.

”Örjan ajoi Grant Hallilla ensimmäisen kerran Bergsåkerissa. Viimeiset 100 metriä olivat hevoselle vaikeat, ja se jäi neljänneksi. Pitkä starttiväli vaikutti varmasti vaisuun esitykseen. Nyt on viikko starttiväliä, ja uskon, että ori on terävämpi ja tekee paremman juoksun. Grant Hall juoksi Bergsåkerissa pitkillä hokeilla, Åbyssä pystymme ajamaan lyhyemmillä hokeilla tai ilman”, Bergh sanoi ATG:n haastattelussa.

Ville Karhulahden Heartbeat Julie starttaa Klass I:ssä ja on yksi Grant Hallin vastustajista. 4-vuotias Django Riffin tytär on menestynyt myös 75-lähdöissä. Jos Grant Hallin varmistaa, Heartbeat Julie kuuluu rastattaviin.

Haapakankaan toinen oma hevonen Dwight Pietersin ajama Special Chance starttaa ennen 75-kierrosta ajettavassa 3-vuotislähdössä, jonka voittaja saa 100 000 kruunua. Hannu Torvinen ohjasti Special Promisen tyttären viimeksi kakkoseksi. Mika Forssin ajama Dubai Kronos (Ready Cash) on ravatessaan kova vastustaja.

Kylmäverilähtö värittää Åbyn lauantaita. Osallistujista puolet tulee Norjasta. Jan Rune Gaustadin 4-vuotias Lykkje Proffen on yksi suosikeista. Spikeldin poika on kilpaillut 23 kertaa ja voittanut 10 lähtöä.

Toto-kohteet avautuvat lauantaina